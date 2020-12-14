新化警長督導取締酒駕路檢　查獲2人持有安毒

▲台南市新化分局路檢查獲林姓男子等2人，涉嫌持有安非他命毒品、吸食器及分裝工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化警分局，晚上執行署頒取締酒駕勤務，分局長歐祖明在場督導，要求如有事實跡象足供懷疑有違法疑慮之人、車應落實攔查，經執勤員警落實勤務，查獲2名列管之毒品人口，起獲安非他命、吸食器、夾鏈袋等，全案依毒品罪嫌送辦。

新化分局警方表示，12月12日依警政署規劃執行署頒取締酒駕勤務，分局長歐祖明率同督導組、交通組等業務承辦員警，督導路檢執勤狀況，第二及第四檢查組由唪口所所長蔡孟書帶隊偕同6名員警在新化區山腳里臺19甲線41公里三府元帥廟前實施路檢，於晚上9時50分對面執行路檢時，發現1部自小客車行駛至路檢點時略有停頓而予以攔查，經查詢林姓駕駛人、坐副駕駛座李姓男子2人均是列管之毒品人口，即請2人配合警方檢查。

在檢查過程中林嫌在警方詢問是否持有違禁物品時，主動將藏於斜背包內的二級毒品安非他命吸食器1組、副駕駛座腳踏板下布包內2包二級毒品安非他命總重5.65公克、夾鏈袋2包共142個、磅秤1個、手機1支取出交予警方，林嫌坦承該2包毒品及該批犯罪工具均為其1人所有，並有吸食二級毒品安非他命；李嫌亦坦承有吸食二級毒品安非他命，全案依毒品罪嫌送辦。

新化警分局長歐祖明表示：此次取締酒駕路檢勤務針對轄區特性，並統合分局各派出所等優勢警力，在路檢點展現嚴密執法力道與強度，希望能有效發揮打擊犯罪震懾不法功能，壓制酒後駕車等各項犯罪行為的囂張氣燄，以保障民眾安居樂業的生活環境。

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