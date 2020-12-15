「這一、兩星期有消息」　陳時中曝新冠疫苗購買進度

記者謝承恩／綜合報導

世界各國搶打新冠疫苗，台灣也如火如荼進行採購、運送！日前有平面媒體報導，台灣已透過國際疫苗分配平台COVAX買到輝瑞疫苗，並詢問是否隨時透過長榮貨運運來台灣？陳時中對此回應，「我們是會有！」現在有很多管道正在進行，這一兩個禮拜會確認訊息，並跟大家報告。

▲衛福部長陳時中12月15日參加嘉義縣不老運動成果發表會，回應輝瑞疫苗購買問題。（圖／嘉義縣政府提供）



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▲▼衛福部長陳時中12月15日參加嘉義縣不老運動成果發表會。（圖／嘉義縣政府提供）





目前根據中央疫情指揮中心指出，根據COVAX會有三款，分別是輝瑞的BNT疫苗、AZ疫苗跟賽諾菲，賽諾菲短期之內應該還不會完成第三期臨床試驗結果，目前應該是AZ跟BNT選項，目前也還在等待COVAX進一步提供資訊與通知。陳時中(15)日上午至嘉義參加「不老運動成果發表會」，會後媒體聯訪提問「台灣是否已經買到輝瑞疫苗？」陳連忙否認。



「沒有沒有，都還沒有確認。」陳時中隨後又改口「我們是會有啦，這兩個禮拜應該有比較確定的訊息，會跟各位報告。」至於對於新冠肺炎疫苗採購一事，長榮航空的貨機是否已經隨時準備要將疫苗運送至台灣？陳時中回應「沒有隨時啦，現有多方管道正在同時進行，事先準備都要做好。」