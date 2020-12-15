指中國疫苗「安全有效」　土耳其再提加強緊急採購合作

▲疫情期間，土耳其第一大城伊斯坦堡街頭冷清。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國持續將自身「抗疫成果」輸出海外。據中國外交部公告，外交部長王毅14日應約與土耳其外交部長卡夫索格魯通話，後者祝賀中方成功控制疫情，並高度讚賞疫苗研發的成就，稱土方認為中國疫苗安全有效，已宣布緊急採購，願就此加強合作。

據中國外交部訊息，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，「土方認為中方的疫苗安全有效，已宣布將從中國緊急採購，願就此同中方加強合作。」他還說，土耳其希望以明年土中建交50週年為契機，進一步與中方深化合作，提高雙邊關係。

▲全球引頸期盼安全有效的新冠疫苗問世。（圖／路透）

王毅首先表示，今年以來，中土攜手抗擊疫情，在醫療物資提供、抗疫經驗分享、新冠疫苗三期臨床試驗等方面開展了富有成效的合作。他接著說，目前第二波疫情正在全球蔓延，中方願堅定地同土耳其人民站在一起，直到土方最終徹底戰勝疫情。

王毅肯定土耳其決定採購中國疫苗，是體現信任，強調中方願意依法依規提供必要協助，隆重紀念建交50周年，深化政治互信和各領域合作。

除新冠肺炎疫情外，王毅、卡夫索格魯還談到國際反恐問題，表示反對將反恐問題政治化，並嚴格遵守認定有關國際恐怖組織的聯合國安理會決議。

在此之前，由於國內新冠肺炎確診和死亡人數激增，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）11已於11月25日宣布，向中國北京科興生物技術公司，採購5000萬劑新冠疫苗。目前，該疫苗正在進行第3期人體試驗階段。

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