　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

迎戰阿妹台東跨年！高雄新增直達客運　優惠票價出爐「單趟350元」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼張惠妹年底開唱。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹今年跨年將在台東舉行跨年演唱會，預期將有大量人潮進出台東。（圖／聲動娛樂提供）

記者賴文萱／台北報導

為因應阿妹張惠妹今年將回鄉舉辦「2021台東跨年演唱會」，交通部預期將有大量人潮進出台東地區，積極與主辦單位台東縣政府研商聯外疏運及活動地點週邊交通管制。其中，交通部新增高雄-台東直達臨時客運，優惠票價確定為350元，來回票將再折50元。 

為因應阿妹台東跨年演唱會人潮，在公路疏運方面，交通部將在高雄左營站往返台東轉運站之公路客運直達臨時路線，每日往返4班次至多加開4班次，優惠票價350元、來回票再折50元。交通部長林佳龍說，原先客運票價單趟385元、來回770元，不過這次協調優惠後，單趟350元，來回650元，可省下120元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東市區公路客運尖峰時間加密為每30分鐘一班次：往返台東轉運站及台東火車站【8172】路線增開6班次；往返台東轉運站及台東機場【8128】路線增開6班次；往返台東轉運站及知本森林遊樂區（經知本火車站）【8129】路線增開10班次。

▲▼在地有腳台東配合優惠業者名單。（圖／公路總局提供）

▲在地有腳台東配合優惠業者名單。（圖／公路總局提供）

另外，延續先前連假的在地有腳優惠，這次合作業者也擴展至台東，只要持客運票根至指定租賃業者享租車優惠（宜花地區汽車最高享7折、機車折50元；台東地區汽車最高折200元、機車折50元）。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
撐不下去！高雄知名電影院熄燈
向太送郭碧婷6億信義區豪宅開箱！「空中泳池」超奢華內裝曝光
快訊／日「推特殺人魔」判死！殘忍肢解、姦殺9人藏保冷箱
台中市議員張玉嬿撞上違規左轉機車影片曝光！噴飛10m重傷
Google昨晚大當機　官方發聲明曝原因
老婆炸雞炸進別人家！夫見路邊擁吻崩潰求償百萬獲賠0元
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」　過來人中肯回

苗栗醫院爆離職潮！遭控指使員工「互咬」　院長李銘輝：誤解了　

華航新塗裝「藏台灣」挨轟不理想！林佳龍曝看法　主要考量2原因

重訓風潮退燒！內行曝最新流行「3合1網美配套」：健身不流行了

境外移入+2都是無症狀移工　印尼個案曾專案採檢陰性「出關轉陽」

萊豬列重大食安案件全國首創　中市府：發7成檢舉獎金

逛夜市驚見「香菜奶蓋」！她點3分糖曝試喝心得　回甘笑了：有欸

迎戰阿妹台東跨年！高雄新增直達客運　優惠票價出爐「單趟350元」

雨天開娃娃車！司機「闖紅燈」高速左轉　園方：車上沒孩童

彰化萬人血清研究確定違法　陳秀熙：那個已經是過去式了

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

騎車遇野狗猛吠狂追千萬別怕！ 達人教訣竅「不跑不吵穩定離開」

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」　過來人中肯回

苗栗醫院爆離職潮！遭控指使員工「互咬」　院長李銘輝：誤解了　

華航新塗裝「藏台灣」挨轟不理想！林佳龍曝看法　主要考量2原因

重訓風潮退燒！內行曝最新流行「3合1網美配套」：健身不流行了

境外移入+2都是無症狀移工　印尼個案曾專案採檢陰性「出關轉陽」

萊豬列重大食安案件全國首創　中市府：發7成檢舉獎金

逛夜市驚見「香菜奶蓋」！她點3分糖曝試喝心得　回甘笑了：有欸

迎戰阿妹台東跨年！高雄新增直達客運　優惠票價出爐「單趟350元」

雨天開娃娃車！司機「闖紅燈」高速左轉　園方：車上沒孩童

彰化萬人血清研究確定違法　陳秀熙：那個已經是過去式了

不滿球二哥被活塞釋出　球爸嗆：免費送一個樂透球員還不要！

網友爆料警「躲水溝」偷拍超速　麻豆警：調整校正測速儀器

路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」　過來人中肯回

許富凱跨年趕場「心臟快跳出來」　開唱一半「生吞蚊子」嚇壞！

高雄男移動王船遭壓死！家屬曝：長期在廟裡當志工　檢釐清死因

逃脫猴誤闖獅子園區　遊客面前遭獅群「血腥分屍」淒厲慘叫身亡

創黨主席江鵬堅逝世20週年　民進黨：持續鞏固民主、深化人權

「閻羅王」李政宰47歲生日快樂！百變演員可望救火《延遲的正義》

元太攜手聯積電子策略合作　擴大電子紙全球應用

自製「豪華揹架」帶臘腸坐轎遊玩　爸曝超暖原因羨煞網：太幸福！

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

生活熱門新聞

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

7萬婚紗照慘變「地獄新娘」　台中新人：印堂發黑

即／北捷列車異常不載客！　龍山寺、忠孝新生站擠爆

外送哥打破花瓶！店家不追究「5個月後驚呆」

中天訂閱飆破200萬　館長：反骨還比較強

純情女相親　37歲名牌男逼婚：把貓送走

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

華航新機藏台灣！「在C裡面」網開砲

4大振興券懶人包「期限、晚鳥優惠一次看」

今晨12.7℃創入冬新低溫　晚間再急凍北北基宜大雨

12星座「偷偷喜歡你」小舉動！網讚：準到我嚇傻

「Google大當機」外送員崩潰：靠記憶送餐

男生什麼行為讓女生覺得貼心　網2字定義

更多熱門

相關新聞

解決國1林口交流道壅塞　中央投入19億

解決國1林口交流道壅塞　中央投入19億

國道1號林口交流道陳年壅塞問題，終於找到解決方案。交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜，14日陪同立法院交通委員會視察國道1號（含交流道）改善工程規劃情形，在中央、桃園、新北三方攜手合作下，國道1號林口交流道改善工程總經費約19億元，將由交通部支應，待可行性研究獲行政院核定後，預計2021年底開工。

林佳龍再爭取加碼250億航空業融資貸款

林佳龍再爭取加碼250億航空業融資貸款

林口交流道改善工程　最快2024年完工

林口交流道改善工程　最快2024年完工

張惠妹跨年台東再開唱　預計5萬人潮旅宿幾訂光

張惠妹跨年台東再開唱　預計5萬人潮旅宿幾訂光

快訊／台鐵東部幹線中斷10天 　周一清晨通車

快訊／台鐵東部幹線中斷10天 　周一清晨通車

關鍵字：

阿妹跨年張惠妹疏運交通疏運林佳龍

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

即／台中市議員張玉嬿車禍！「顱內出血、骨盆骨折」

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

直播被搶！正妹實況主遭起底KTV脫衣露奶

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面