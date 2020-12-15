迎戰阿妹台東跨年！高雄新增直達客運　優惠票價出爐「單趟350元」

▲張惠妹今年跨年將在台東舉行跨年演唱會，預期將有大量人潮進出台東。（圖／聲動娛樂提供）

記者賴文萱／台北報導

為因應阿妹張惠妹今年將回鄉舉辦「2021台東跨年演唱會」，交通部預期將有大量人潮進出台東地區，積極與主辦單位台東縣政府研商聯外疏運及活動地點週邊交通管制。其中，交通部新增高雄-台東直達臨時客運，優惠票價確定為350元，來回票將再折50元。

為因應阿妹台東跨年演唱會人潮，在公路疏運方面，交通部將在高雄左營站往返台東轉運站之公路客運直達臨時路線，每日往返4班次至多加開4班次，優惠票價350元、來回票再折50元。交通部長林佳龍說，原先客運票價單趟385元、來回770元，不過這次協調優惠後，單趟350元，來回650元，可省下120元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東市區公路客運尖峰時間加密為每30分鐘一班次：往返台東轉運站及台東火車站【8172】路線增開6班次；往返台東轉運站及台東機場【8128】路線增開6班次；往返台東轉運站及知本森林遊樂區（經知本火車站）【8129】路線增開10班次。

▲在地有腳台東配合優惠業者名單。（圖／公路總局提供）



另外，延續先前連假的在地有腳優惠，這次合作業者也擴展至台東，只要持客運票根至指定租賃業者享租車優惠（宜花地區汽車最高享7折、機車折50元；台東地區汽車最高折200元、機車折50元）。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來