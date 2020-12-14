林佳龍再爭取加碼「250億融資貸款」　航空業薪資補貼延續到明年

▲受到疫情影響，桃園機場停機坪停滿各航空公司飛機。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）對全球航空產業造成巨大衝擊，先前交通部針對航空產業的500億元專案融資貸款經費已經用完，交通部長林佳龍今（14）日受訪指出，因為疫情還會持續影響，可能至少到明年，現在已經跟行政院提案，希望繼續超前部屬再加碼250億做航空業的後盾。另外，機場直接相關產業為主的薪資補貼也會爭取延續到明年上半年。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍今日出席「台北港、桃園機場及郵政園區產業合作」論壇，會後談到疫後經濟發展指出，因為疫情還會持續影響，可能至少到明年，這部分交通部希望再次超前部屬，已跟行政院提案再加碼250億提供航空業專案融資貸款。至於航空業薪資補貼部分，林佳龍說，將以機場直接相關產業為主，會爭取延續到明年上半年，現在正在辦理當中。

針對經費來源，林佳龍說明，目前交通部還有些基金，另外還有包含跨部會的經費，主要是用先前紓困預算去做調整，因為不一定每個預算都用完，這部分希望跨部會來協調合作。

▲疫情衝擊導致出入境人數創有史以來新低，桃園機場趁航班量減少時機，展開多項整修工程。（圖／桃機提供）

根據先前公布的航空產業融資貸款補貼內容，國籍航空公司自3月17日起，已可依「受嚴重特殊傳染性肺炎影響民用航空運輸業之融通貸款利息補貼作業要點」，申請維持營運所需資金之融通貸款利息補貼。

國籍航空公司、航空站地勤業及空廚業，可依「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款保證作業實施要點」，向金融機構申請為維持營運的融通貸款，並由政府提撥專款提供信用保證，而此類貸款也可同時申請利息補貼。

但為保障航空從業人員，以協助企業與勞工齊心努力渡過難關，業者領取利息補貼期間的融通貸款，需優先用於支付員工薪資，違者將收回補貼款。

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