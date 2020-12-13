睽違3年！張惠妹跨年台東再開唱　預計5萬人潮旅宿幾訂光

▲縣長饒慶鈴關心張惠妹跨年演唱會整備情形，特別前往台東海濱公園國際地標場地視察並聽取簡報。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

睽違三年，天后張惠妹將在家鄉台東舉辦唱跨年專場演唱會，消息一出造成轟動，台東地區旅館民宿幾乎已被訂光，交通接駁也是重要問題，為了解目前場地環境整理與交通動線規畫情形，縣長饒慶鈴日前特別前往台東海濱公園國際地標場地視察，饒慶鈴表示，縣府會提供各項最完善的服務外，並指示各單位能夠抓緊時間協調整理，也呼籲民眾多走路或搭乘大眾交通運輸工具前往。



面對台東年度盛事，饒慶鈴除親自主持跨局處會議之外，日前更來到活動現場，了解並確認活動當天停車與動線規劃情形。饒慶鈴說，為確保工作執行準確、進度無虞，先來初步了解動線及場地狀況，由於原有停車位有限，不過，縣府努力在最短的時間內，透過跨局處合作，將整備出最多的停車空間。





她表示，醫療站、防疫準備、現場用水與通訊問題都已準備妥當，尤其是大家關心的通訊問題，也協調通訊業者設置四台八個強波車提供網路、八個點的基地台，縣府亦挹注超過五百萬元的經費，所有的努力都是為了讓來到台東跨年的朋友留下最美好的記憶。



此次演唱會預計將會超過5萬人以上湧入國際地標欣賞，民眾或遊客在市區若步行20分鐘能到的話，能夠盡量走路前往，或是搭乘大眾交通運輸工具，當天也可用手機APP查詢停車位置或空位。



隨後，縣長饒慶鈴也與各處長前往臨海路一段51巷空地視察，日後將作為跨年演唱會停車地點之一，供民眾使用，目前台東跨年官網已經公布，且不斷更新中，有興趣參加的民眾可以透過官網獲得相關交通與停車資訊。

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