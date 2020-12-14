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解決國道1號林口交流道壅塞　中央投入19億推改善工程

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▲解決國1林口交流道壅塞，中央投入19億

▲解決國1林口交流道壅塞，中央投入19億。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國道1號林口交流道陳年壅塞問題，終於找到解決方案。交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜，14日陪同立法院交通委員會視察國道1號（含交流道）改善工程規劃情形，在中央、桃園、新北三方攜手合作下，國道1號林口交流道改善工程總經費約19億元，將由交通部支應，待可行性研究獲行政院核定後，預計2021年底開工。

▲解決國1林口交流道壅塞，中央投入19億

▲▼中央、桃園、新北三方攜手合作，國道1號林口交流道陳年壅塞問題，終於找到解決方案。（圖／市府提供）

▲解決國1林口交流道壅塞，中央投入19億

根據高公局簡報，林口交流道改善方案包含林口A交流道增設南出及北入匝道，以及林口A、B交流道南出南入及北出北入交織改善工程，工程總經費約19億元。桃園市長鄭文燦特別感謝交通部的支持，讓林口交流道陳年困擾找到解決方案。他表示，先前推動過程中，新北及桃園提出許多改善方案，但受限於工程技術及高速公路規範等，遲遲無法達成共識，如今在交通部及高公局協助下，工程技術可行性獲得突破，將有效解決林口北上、台北南下龜山壅塞及平面道路交織等問題。

▲解決國1林口交流道壅塞，中央投入19億

交通部長林佳龍表示，國1林口交流道車流量為全國交流道中名列前茅，首都圈交通問題假如現在不改善，以後勢必會後悔。他特別感謝高公局讓出辦公廳舍部分空間，提供林口交流道南出匝道路廊空間，可行性研究預計今日就可報行政院審查，初步規劃明（2021）年10月完成工程設計，希望期程可以再提前，工期預估30個月。

▲解決國1林口交流道壅塞，中央投入19億

未來除了改善交流道匝道，交通部也希望打通高快速公路路網，包含系統交流道，假如南北向、東西向高快速道路能進一步串聯，減少平面上下交流道交織路網，例如國3與台66系統交流道連結，以及國2甲連結台15線至台61線，可進一步發揮疏散分流效果。

包括立法委員洪孟楷、葉毓蘭、陳歐珀、鄭運鵬、新北市議員黃林玲玲、蔡淑君、陳明義、鍾宏仁、桃園市議員牛煦庭、林正峰、陳雅倫、交通部長林佳龍、交通部高速公路局局長趙興華、桃園市政府交通局長劉慶豐、新北市政府交通局長鍾鳴時、等均一同視察。

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