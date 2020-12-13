林口交流道改善「三管齊下」！林佳龍核發19億　最快2024年完工

▲針對林口交流道壅塞改善，林佳龍拍板19億方案。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）



記者柯振中／綜合報導

國道一號林口交流道交通繁忙，長期存在壅塞的問題。交通部長林佳龍去年曾要求，高公局要積極尋找增設立體匝道工程的可行路廊，14日預計核發19億工程款，最快2024年8月完工。

國一林口交流道附近持續發展，人口快速增加，加上爬坡路段長、號誌化路口等原因，該路段時常壅塞、回堵。高公局增設交流道，會牽涉都市計畫、地方交通與土地徵收等原因，依照相關規定，要由地方政府提出計畫。

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不過，桃園、新北市府6年來多次評估，想尋求改善的方法，但受到地形等限制，沒有討論出具體方案。交通部長林佳龍去年要求，高公局應該替地方政府找出解決方案，還親自出面指示，就算拆除部分鄰近林口交流道的辦公廳舍，也要找出路廊，終於找到了可行方案。

▼林口交流道平時交通壅塞，林佳龍拍板改善方案。（圖／ETtoday資料照）



林佳龍9月曾邀請新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦，一同到場會勘，要求高公局3個月內與各界溝通。對此，有交通部官員說明，為了確保車輛用路安全，匝道設計會受到限制，加上林口交流道附近有五楊高、桃園機捷等路段，可用路廊的設計難度相當高。

經過多次會勘、研議，高公局與新北、桃園政府達成共識，會採用三管齊下的方式，舒緩交通壅塞。高公局所提出的方案，將在林口A交流道設立南出匝道，預估花費9億元，後續也會增設北匝道，預估花費6億元，林口A、B交流道的南出南出、北出北入口也會進行交織改善工程，預估花費4億元，總體約花費19億元，最快明年10月完成設計、年底辦理招標，順利的話，2024年8月底就能完工。

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