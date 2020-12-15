重訓風潮退燒！內行曝最新流行「3合1網美配套」：健身不流行了

▲去年男女都瘋重量訓練。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者黃可昀／綜合報導

先前IG、FB吹起一股重訓風潮，許多人開始加入健身行列，紛紛PO出自己運動美照，但有網友發現，「現在快2021年了，當初重訓的朋友還有在持續的不到一成」，重訓風氣是否已經退燒？

原PO在PTT表示，2019年很多人一窩蜂加入健身房會員，周遭也不少朋友曬出舉啞鈴照片，或是PO出成堆的乳清照片，證明自己真的有在認真運動，也有許多YouTuber特地拍影片說明重訓好處，「好像沒有重訓就落伍了！」但才過了1年，從社交軟體就可觀察出有持續重訓的人明顯變少，很少人這一年來持之以恆上健身房，理由大多是重訓沒有想像中健康、成效不佳或是沒時間運動等等。就連擔任健身教練的朋友也很有感，「他說很明顯在2018和2019的時候，學生多到接不完，還要轉給同事，今年就算疫情減退後，還是幾乎都沒有學生」，讓他好奇，重訓是否沒有當初說的這麼厲害，許多人只是跟風而已？

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網友分析，重訓需要長時間才能看出效果，很多人追求速成，練沒幾天就偷懶放棄了，多少也有點跟風心態，「去久了就知道，固定時段老面孔差不多30%，70%常常換來換去，那70%一堆跟風仔沒幾個月就不見了」、「因為一堆跟風仔以為肌肉是想練隨時有，真的下去練發現根本很難，所以就放棄了。」不過，不少人覺得健身房人潮和往年比起來還是很多，「不過我健身房還是很滿欸，只是不拍照了吧，剛進去新鮮才拍」、「最好有退燒，啞鈴區人還是多到要排隊。」

▲最近流行露營。（示意圖／pixabay）



底下留言也指出，運動類型通常流行一陣子就會換，現在最夯的是登山、露營、潛水等戶外活動，「現在是爬山好嗎，深山網紅秘境」、「登山風潮快過去謝謝，山屋好難抽」、「現在應該在瘋潛水跟登山吧」、「露營、登山、SUP自己選一個，現在健身不流行了啦」、「現在登山+潛水+露營=潮！」