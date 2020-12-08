厚片妹變女神「7個月剷18kg」　本尊曝秘訣：吃超商便當！網暴動

▲原本76KG，狂剷18公斤肉變女神！（圖／Gina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

25歲正妹Gina在臉書《爆瘦公社》分享超強瘦身戰果，原本是厚片女孩的她，靠著超強意志力運動與飲食控制，短短7個月時間，狠剷18公斤肥肉，體脂更從39.3降到28.1，且內臟脂肪也從10降為6，如今根本是火辣女神一枚，讓一票網友看了也激發減肥鬥志！

Gina向《ETtoday新聞雲》透露，本身體態屬於「胖身不胖臉」，因此從來沒想過減肥，直到去年生理期出了狀況，「我是直接被婦科醫生說叫我去減重」，不僅身體肥油太多，連內臟體脂都恐怖超標，「我才知道自己狀態有多糟...」

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「忌口真的很痛苦！」Gina分享這7個月來，每一周會只給自己一天「作弊日」，可吃想吃的東西，但會控制一餐在500大卡內，其他時間嚴格忌口，包括只能吃原型食物、戒糖。Gina說，本身從事美容師，其實常外食，會選擇超商的營養低卡健康便當或雞胸肉，能掌握確切熱量，不過後期考慮伙食費太貴，Gina也會到超市採買雞胸肉，自己在家水煮。

▲Gina露出肥肚肚，7個月後變小蠻腰！（圖／Gina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



另外，Gina表示，在不同體重階段，也會使用自己適合的「間歇性斷食」，像是76至65公斤時，會選擇168斷食法；65至58公斤時，則是配合186斷食法，加上她中午才上班，所以只有吃兩餐，Gina強調飲食狀況因人而異，大家要尋找適合自己的進食法很重要。

俗話說，7分靠飲食，3分靠運動，Gina笑稱，這段時間都狂跑健身房裡重訓，假日還一天去運動2次，會固定做4組器材（各練10-15下），總共會運動1小時，其中體重65至58公斤這段時間，除了上面提到的186斷食法，她還跳有氧運動，就會再多花1小時甩肉。

Gina自嘲，為了瘦身還誤入歧途買減肥藥，「真的不是一條好路」，且當初也一度懷疑自己，是否真能甩這麼多肉，「真的覺得怎麼可能」，如今她做到了，不僅生理期恢復正常，精神狀況也極佳，更朝向52公斤、體脂低於20邁進，「希望我的勵志故事，可以幫助到很多沒有自信的人！」

火辣的水蛇腰照片曝光後，底下網友暴動，「為什麼58kg看起來像48kg啊」、「好厲害而且還不到一年耶」、「太厲害了...一定下了不少功夫」、「投資，自己身體永遠是賺的」、「瘦下來超美的」、「我花六個月體脂從超過30降到17，內臟脂肪原本大到量不出來，現在剩4」、「天啊，變女神了」。

▼狂甩肥油，肌肉線條都出來了！（圖／Gina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

