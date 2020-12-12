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社會 社會焦點 保障人權

爬柴山中彈！疑陸戰隊機槍流彈　軍方高層慰問被害人 ：尚未提告

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▲▼高雄柴山，男子中彈。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲柴山登山客爬山意外遭到流彈波及受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者黃子倩、吳世龍、洪靖宜／高雄報導

高雄民眾的後花園柴山，11日驚爆疑似軍方流彈誤擊案！一名陳姓登山常客爬山時，左小腿靠腳踝處突然冒出血色，一開始誤以為是被樹枝割傷，但後來發現血止不住，經由山友幫忙報案就醫，才確認是受到槍傷，事發之後，軍方第一時間派幹部到醫院慰問傷者，警方也在傍晚5點多，距離傷者約200公尺處尋獲5公分長的彈頭，不過子彈到底是由何種槍枝擊發，目前還需要進一步釐清。

事發同時間，海軍陸戰隊的兩棲大隊剛好在柴山附近實彈射擊。其指揮部表示，已派高階幹部前往高雄醫學大學附設醫院慰問傷者並瞭解案情，後續配合警方調查釐清事實，另調查期間已暫停射擊，待調查完成，倘為本隊所傷，將針對肇因重新檢視靶場安全措施，待全部改善後再開放使用，以維民眾安全。

回顧這起事件，受傷的陳姓男子平常就有爬山習慣，不料這回登山竟會中彈，中彈的第一時間，他感到左腳腳踝痛痛的，但後來發現鮮血直流，119消防救護人員到場為他檢傷，發現他左小腿靠左腳踝處有貫穿撕裂傷，隨後經醫院診治確認為槍傷，經過警方搜索多時，在傍晚5點半左右，離傷者約200公尺處尋獲一枚長槍彈頭。

▲▼ 距離傷者200公尺處尋獲一枚長槍彈頭 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方在距離登山客200公尺處尋獲一顆長達5公分的彈頭。（圖／記者吳世龍翻攝）

由於事發當下，軍方在附近進行打靶訓練，因此高雄市府隨後和軍方達成共識，暫時停止在柴山的實彈演練，警方表示，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊昨(11日）上午8點到12點的確有進行手槍、步槍實彈射擊訓練，其實，爬山民眾被流彈波及的意外並不是第一次發生，早在民國89年11月，就曾經發生過軍方流彈傷及民眾的案子，如今尋獲一枚5公分的長槍彈頭，將會送鑑定，確認是否是害爬山民眾受傷的「元凶」，不過警方表示目前傷者仍在醫院治療，尚未提出傷害告訴。

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