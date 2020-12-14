駐普羅旺斯辦事處開館　吳釗燮：台灣和南法交流不斷深化

記者蕭羽耘／台北報導

我國駐普羅旺斯台北辦事處14日開館，外交部長吳釗燮特別錄製致賀影片，他提到，台法兩國未來將在半導體、智慧醫療、再生能源，以及循環經濟等方面，進行更多合作，而台灣和南法的交流也不斷深化。

外交部8月下旬宣布，在法國南部艾克斯普羅旺斯市（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，今天辦事處開館。

吳釗燮在影片中表示，很高興能夠參與駐普羅旺斯辦事處揭牌、開幕儀式，在線上跟各位共享這份喜悅，感謝為辦事處奔走的夥伴們，相信台灣大家對南法都存在美好印象，普羅旺斯也是台灣人到法國玩的主要景點之一，辦事處的成立可以為國人、僑胞提供更即時、更優質的服務。

吳釗燮說，這幾年的台法關係在駐法國大使吳志中、駐處同仁，以及法國友台夥伴的共同努力下，有很不錯的發展，法國本來就是台灣很重要的經貿夥伴，在航太、生醫，以及科技的領域產業合作，前景被看好。

他表示，因應全球供應鏈重組的趨勢，台法兩國未來將在半導體、智慧醫療、再生能源，以及循環經濟等方面，也有空間進行更多合作，而台灣和南法的交流也不斷深化。

吳釗燮說，今年台灣更以主賓國身分參加南法藝術雙年展，相信駐普羅旺斯辦事處開始運作後，台法交流能夠在更上一層樓。在防疫經驗方面，吳志中應邀到法國參議院出席聽證會，向法國國會議員和政府官員分享台灣防疫經驗，台灣的民主式防疫，也在法國打開知名度。

他表示，目前包括法國在內，許多國家仍在對抗肺炎疫情，如果有台灣可以幫忙的地方，請不要客氣讓我們知道，讓我們一起對抗肺炎，也提醒駐處同仁，出門在外保重身體健康。預祝駐普羅旺斯辦事處運作順利，台法友誼長存。

▼駐普羅旺斯辦事處開館。（圖／翻攝自Taïwan en Provence 駐普羅旺斯辦事處臉書）

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