澳洲不孤單！吳釗燮接受衛報專訪籲：理念相近國家團結對抗中國霸凌

▲外交部長吳釗燮接受英國《衛報》專訪。（圖／外交部提供，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

外交部長吳釗燮日前接受媒體專訪時表示，澳洲並不孤單，還承諾台灣會給予支持，同時呼籲理念相近國家團結合作，與澳洲攜手面對中國壓力與不當霸凌。

吳釗燮2日接受英國《衛報》澳洲分社駐台記者的專訪，訪談內容包括兩岸關係、台灣參與國際事務、台灣與澳洲關係等。針對中國近期對澳洲經濟制裁，吳釗燮強調，澳洲並不孤單，台灣會與澳洲站在一起，給予支持，並呼籲理念相近國家團結合作，與澳洲攜手面對中國壓力與不當霸凌。

談及中國侵略性的軍事擴張行動時，吳釗燮表示，台灣將持續對美國採購「防衛性武器」，以展現捍衛國家主權與安全的決心，並期盼與美、日、澳、印度等理念相近國家加強情資交換及經驗交流，共同守護共享價值及區域和平穩定。

針對台灣參與世界衛生大會（WHA）情形一事，吳部長說，今年國際支持台灣參與WHA的聲量再創新高，美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等國領導人及高階政府官員，以及許多國家的立法部門均公開支持台灣，雖然中國強力阻擾且不斷擅自曲解聯大第2758號決議，但是國際友台動能逐年累增，「我國對未來推動參與WHA案充滿信心，2,300萬人口的健康安全權益不容被忽視。」

值得注意的是，吳釗燮指出，「至於中國政府施行港版國安法，並摧毀香港民主價值，我方予以譴責並將持續落實對香港人民的支持與協助。」

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