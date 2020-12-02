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對岸軍事威脅　吳釗燮：台灣希望與美、日、澳、印加強情資交換

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▲▼吳釗燮接受澳洲廣播公司的視訊專訪。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮接受澳洲廣播公司的視訊專訪。（圖／外交部提供）

記者黃巈禾／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受「澳洲廣播公司」（Australian Broadcasting Corporation）視訊專訪，就兩岸關係、台澳關係、美國大選後的台美關係等議題與主持人深入討論。對於台灣應如何面對中國大陸侵略野心，吳釗燮提到，盼與美、日、澳、印等理念相近國家加強情資交換。

吳釗燮表示，台灣位居中國軍事威脅與威權主義擴張的最前線，除堅定持續展現自我防衛決心，並期盼與美、日、澳、印等理念相近國家加強情資交換及合作，以維護印太區域和平穩定，台灣向國際社會傳達我國不僅捍衛自身領土，更是守護共享的民主價值。

吳釗燮重申，總統蔡英文自2016年上任以來，始終以負責任且溫和穩健的態度處理兩岸關係，並獲理念相近國家的認同，此即為台灣政府努力維繫的兩岸現狀。

吳釗燮另以澳洲支持台灣參與世界衛生大會(WHA)為例說明日益密切的台澳關係，期盼未來雙邊可再進一步建立安全對話機制與經濟合作協議（ECA），深化雙邊交流。

對於中國近日對澳洲採取反傾銷作為，吳釗燮表示，不樂見中國以貿易手段對澳洲施壓，並以台灣過去數十年面對中國經濟威脅的經驗，呼籲澳洲政府應結合理念相近國家力量共同面對中國的壓力。

有關美國大選後的台美關係，吳釗燮指出，支持台灣是美國跨黨派的共識，美國國會近年來相繼通過「台灣旅行法」、「台北法案」等友台立法，反映美國兩黨對台灣的一致支持與重視；此外，台灣駐美國代表蕭美琴也與獲任命為國務卿的Anthony Blinken通話，因此，我方相信在拜登政府上任後，台美雙方能持續在各領域強化夥伴關係。

吳釗燮11月30日接受「澳洲廣播公司」節目單元主持人Stan Grant視訊專訪，內容於12月1日透過電視及網路報導形式播出。「澳洲廣播公司」為1929年成立的澳洲國營媒體，新聞頻道每周收視率達350萬人次，新聞網站每月瀏覽人次達1500萬。

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