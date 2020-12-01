台灣留學生被註記「中國的一省」　吳釗燮呼籲挪威：儘速更正錯誤

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

對於旅居挪威的台灣留學生們居留證國籍欄遭註記為「中國的一省」一事。外交部長吳釗燮日前接受挪威最大報「晚郵報」（Aftenposten）訪問時，引用聯合國「世界人權宣言」第15條，「人人有權享有國籍，任何人的國籍不得被任意剝奪」予以回應。

對於旅居挪威的台灣留學生們居留證國籍欄遭註記為「中國的一省」，上訴至挪威最高法院遭駁回一事。吳釗燮在11月19日接受挪威最大報「晚郵報」（Aftenposten）記者Kristoffer Rønneberg視訊專訪時表示，台灣民眾對此普遍反感，因為明顯與事實不符。

吳釗燮引用聯合國「世界人權宣言」第15條指出，「人人有權享有國籍，任何人的國籍不得被任意剝奪」；此外，「歐洲人權公約」第6條也保障「獲得公正訴訟的權利」（Right to fair trial）。

吳釗燮強調，台灣不是大陸的一部分，挪威最高法院的判決沒有聽取當事人陳述意見，無法保護台灣留學生的權益，因此呼籲挪威政府正視問題嚴重性，儘速更正錯誤。

吳釗燮指出，本案台灣留學生決定要上訴到歐洲人權法院的決定，外交部表示尊重，也會持續支持我國留學生，根據其意願提供必要協助。