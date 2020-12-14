嬰幼兒副食品「有重金屬鎘」全用國產米！農糧署：原料沒問題

▲農糧署表示，4產品「重金屬鎘含量」超標原料沒問題。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

消基會今年7月間至雙北地區量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網路購物等販售通路，購得11件米精或米麩、9件米餅類食品，共計20件樣品進行檢驗，結果有4件商品檢出重金屬鎘超標，產地都來自台灣。農糧署表示，原料食米（白米）都沒問題，並建議業者可採用有機米較沒問題。

消基會今開記者會指出，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04 ppm。經檢測，編號11「義峰糙米米夫」、18號「旺仔營養精純米餅量販包」、19號「三立乳兒米餅」、20號「喜稼園米餅（糙米）」等4件樣品檢出鎘介於0.05～0.3ppm，超過限量。

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農糧署糧食產業組組長林傳琪說明，從原料角度看，在衛福部標準裡針對食米重金屬規定，若從鎘的例子，消基會檢測數字是符合食米的重金屬限量標準，原料米端沒問題，關鍵是製成嬰幼兒食品後，相對標準更嚴謹，衛福部訂的標準更低（0.04ppm），因此後端嬰幼兒食品就會不符合。

林傳琪進一步指出，食米鎘含量的標準0.4ppm是合格的，消基會檢驗落於0.05～0.3 ppm，都低於0.4，因此消基會提的4件產品鎘超標，「稻米部分沒問題」， 但現在有此案，會試著去了解業者購買的米是來自哪些產區，並配合環保署重金屬檢測汙染，了解到底農地狀況是怎樣。

▲消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品，4產品「重金屬鎘含量」超標。（圖／記者許展溢攝）



林傳琪指出，從米的生產角度看這件事，是「安全狀態」，只是衛福部訂定嬰兒食品只有針對後端產品訂標準，但米做的嬰幼兒食品「原料標準沒訂定」。林傳琪說，要回過頭去看農地汙染跟水質狀況，公告汙染場址跟高風險地區，農糧署負責「地上農作物」重金屬是否超標，環保署則負責檢測土壤跟水質。

至於4品項原料來源地，林傳琪表示，目前還沒掌握來自哪裡，並建議嬰幼兒副食品，可選擇有機米製做，因有機「不會使用化學農藥、肥料，在土壤水的都有相關檢測標準」，安全性都確認過。他強調，「關鍵在於製成嬰幼兒食品的原料，目前衛福部沒訂標準」，原料端變成無法去做進一步檢測，只能比照食米的標準。

而喜稼園米餅的喜稼園提到，過去3年參加宜蘭嚴選，農藥殘留都未檢出，不排除之後要驗產品和土壤。林傳琪說，目前不知道產地，會了解確切資訊，都會協助。農糧署資材組組長黃俊欽回覆記者，今年抽查589件，只有5件農田鎘汙染超標，約有0.5公頃農田被剷除。此次4品項被驗出有重金屬鎘的原料來源地，還要等衛福部提供，才能進一步了解。

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