全聯跟進下架「鎘超標」嬰幼兒副食品！網見名單傻：吃好幾包了

▲消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品，其中編號11、18、19、20，4件產品「重金屬鎘含量」超標。（圖／記者許展溢攝）

記者林育綾／台北報導

消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品，今（14）日公布發現有4件商品重金屬「鎘」超標，分別為「義峰糙米米夫」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」、「喜稼園米餅（糙米）」，目前愛買、家樂福已自主下架，全聯也跟進並受理退換貨。而網友一看名單也驚覺，「家裡常吃的中了」、「傻眼，都不知道吃幾包了」、「誇張，這已經在架上販售多年了，現在才驗出！」

消基會今年7月間至雙北地區量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網路購物等販售通路，購得11件米精或米麩、9件米餅類食品，共計20件樣品，以5大方向進行抽測檢驗，結果今日公布，其中重金屬「鎘」檢測有4件商品超標，產地都來自台灣。

消基會指出，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中「鎘」的限量為0.04 ppm。但經過檢測，編號11「義峰糙米米夫」、18號「旺仔營養精純米餅量販包」、19號「三立乳兒米餅」、20號「喜稼園米餅（糙米）」等4件樣品檢出鎘介於0.05～0.3 ppm，超過限量。

針對4件重金屬鎘超標的嬰幼兒食用米餅商品，各大量販通路也採取緊急應對措施。目前愛買表示，已通知分店自主下架3支商品，包括義峰糙米米夫義峰食品、三立乳兒米餅慧鴻貿易及旺仔營養精純米餅量販包；家樂福則表示，賣場僅販售旺仔營養精純米餅量販包1支超標商品，全門市也預防性自行下架，並表示民眾若有疑慮可持發票、商品至門市退錢或換貨。

而全聯福利中心也表示，目前「旺仔營養精純米餅」跟「三立加鈣乳兒米果」2支商品已通知門市下架處理，並自明（12/15）日起至2021年2月13日接受消費者退換貨，期間顧客憑「發票+實體商品」或「卡友交易紀錄+實體商品」受理退換貨，不換貨亦可退現金。

▲消基會抽測，4產品「重金屬鎘含量」超標，網友一看名單也傻眼。（圖／記者許展溢攝）

網友看了檢驗結果也紛紛核對家中商品，不少苦主留言表示「19號的那個米餅，前幾天才剛讓孩子吃過」、「19那個是我之前常吃的欸」「藍色那包一堆孩子在吃，太誇張了啦」、「有些已經賣多年了耶...現在才查出超標」、「我已經吃好幾包下肚了」、「寶寶都已經吃完了」、「我兒子一直都在吃米餅」、「傻眼欸，都不知道幾包了」、「還好我家的不愛吃，都放到過期」。

另也有不少人提出質疑「如果產地都來自台灣，這句話是否也可以合理懷疑我們吃的米也有問題？因為農地被重金屬污染」、「應該檢討土壤污染問題」、「連最基本的幼兒食安都管不了！還想提升出生率？」

▲嬰幼兒副食品重金屬「鎘」超標，網友一看名單怒留言。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲臉書）

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