4嬰幼兒副食品米餅含重金屬鎘　愛買、家樂福自主全下架

記者蕭筠、許展溢／台北報導

消基會今年7月間至雙北地區量販店、母嬰用品專賣店、藥局、網路購物等販售通路，購得11件米精或米麩、9件米餅類食品，共計20件樣品進行檢驗，今（14）日公布結果發現有4件商品重金屬鎘超標，產地都來自台灣。對此，各大賣場也作出最新回應，愛買、家樂福表示已自主下架超標商品，家樂福也強調有疑慮民眾可持發票及商品至賣場進行換貨或退錢。

▲消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品 4產品「重金屬鎘含量」超標。（圖／記者許展溢攝）

針對消基會抽查發現4嬰幼兒食用米餅重金屬超標，愛買表示，目前已通知分店自主下架3支商品，包括義峰糙米米夫義峰食品、三立乳兒米餅慧鴻貿易及旺仔營養精純米餅量販包；家樂福則說，賣場僅販售旺仔營養精純米餅量販包1支超標商品，全門市也預防性自行下架，並表示民眾若有疑慮可持發票、商品至門市退錢或換貨。

▲家樂福、愛買自主下架不合格商品。（圖／記者許展溢攝）

消基會檢驗長凌永健表示，此次分價格調查、標示調查、總砷檢測、重金屬鉛檢測，和重金屬鎘檢測。標示經檢視，20件全符合規定。總砷檢測項目為有機砷和無機砷加總的總砷含量，檢測20件樣品皆以米作為主要原料， 經檢測，有1件樣品未檢出；17件樣品檢出總砷值介於0.05至0.3 ppm；2件樣品介於0.3至0.4 ppm，皆小於參考標準1 ppm。重金屬鉛檢測20件樣品鉛檢出量皆小於0.05 ppm，符合規定。

消基會指出，但重金屬鎘部分，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中鎘的限量為0.04 ppm。經檢測，編號11「義峰糙米米夫」、18號「旺仔營養精純米餅量販包」、19號「三立乳兒米餅」、20號「喜稼園米餅（糙米）」等4件樣品檢出鎘介於0.05～0.3 ppm，超過限量。

消基會籲業者製作嬰幼兒副食品時，應以更嚴格標準慎選原料，以免其中重金屬含量超過規定值，至於原料是否為進口或台灣要請相關單位進一步了解。消基會最後強調，目前「食品中汙染物質及毒素衛生標準」對食品中重金屬之限量有「總砷及無機砷」、「鉛」、「鎘」、「汞及甲基汞」、「錫」、「銅」、「銻」等7大項，但在「總砷及無機砷」項目，僅對於米之外的其他穀類訂有總砷上限值1ppm，對於米類或是供為製造嬰幼兒食品之原料米，卻無訂定總砷的上限值，政府應研議對於米與製造嬰幼兒食品之原料米訂定總砷上限值。



記者會現場媒體一起致電重金屬鎘超標4家業者，義峰糙米米夫義峰食品表示，事前沒收到消基會告知，此事要再了解。三立乳兒米餅慧鴻貿易一樣說明，沒收到消息，要先跟公司了解才能回應。旺仔營養精純米餅量販包的宜蘭食品指出，沒用進口米，產品配合農糧署推薦的廠商做採購，但詳細部分了解中。喜稼園米餅的喜稼園回應，詳細要了解，原料都在宜蘭種，連續3年參加宜蘭嚴選，農藥殘留都未檢出，可能之後會再驗商品跟土。

其他人還看了...

消基會抽測20件嬰幼兒米製副食品 4品項「重金屬鎘」超標

4件嬰幼兒副食品遭驗出「鎘」超標 食藥署：確認屬實最重罰300萬