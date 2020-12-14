恐怖黑衣男「想認識」搭訕不成！狠拉女大生下車　警19hrs後逮到人

記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

高雄許姓女大生昨（13日）晚間8時許獨自騎車返家途中，遭一名陌生男子跟蹤，2人停等紅燈時，對方還突然詢問「我可以認識妳嗎？」而她嚇得催油門加速逃離，卻反被男子試圖拉下車。對此，警方今（14日）下午3時已將25歲張姓嫌犯拘提到案，目前將依強制性騷擾、毀損等罪嫌，報請橋頭地檢署偵辦。

▲張男隨機搭訕女大生不成，試圖拉對方下車，14日下午落網。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

仁武分局表示，13日晚間8時許接獲許女報案稱，返家途中發現遭陌生尾隨，並於停等紅燈時，遭對方搭訕、騷擾，而許女拒絕不予理會，男子便徒手拉扯許女外套左後方，造成拉鍊損壞，所幸許女趁隙加速催油門離去，前往最近的加油站尋求庇護，報警處理，全案因此曝光；警方經調閱監視錄影畫面，確認嫌犯使用車輛，再擴大調閱監視器，分析過濾嫌犯逃逸路線，今（14）日下午3時許於大寮區東隆街一帶，查獲張嫌到案。

▲仁武分局出面說明。（圖／記者許宥孺攝）

仁武分局指出，根據資料顯示，張嫌設籍高雄市杉林區，工作地點則位於大寮區，不過，詳細犯案動機尚待釐清，目前僅能得知張嫌供稱於停等紅綠燈之際，欲認識許女，便上前搭訕，但遭拒絕後，遂動手拉扯對方外套。

▲女大生騎車加速逃離現場，不過時隔7秒犯嫌隨即出現在監視器畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武分局提到，除要肯定許女遇案後，能冷靜、機警找加油站等明亮處尋求協助並即時報案，且能提供嫌疑人相關特徵供警方偵查，另呼籲民眾可下載警政服務APP（110報案）系統，該APP功能可讓後端員警即時查知報案人位置，即使報案人未發聲，員警亦能即時前往偵處，縮短報案時間，即時予以協助。