　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

外來種「巫婆鳥」入侵海岸　竹市推移除計畫保護小白鷺生態

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲埃及聖䴉數量驟增嚴重威脅台灣鳥類生態。（圖／新竹市政府提供）

▲埃及聖䴉數量驟增嚴重威脅台灣鳥類生態。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

外來種埃及聖䴉被稱為「巫婆鳥」，30年來進入台灣後幾乎沒有天敵，數量驟增嚴重威脅台灣鳥類生態，全台沿岸已擴張到上萬隻，為了遏止外來種族群擴張，保護在地小白鷺、牛背鷺的生存空間，新竹市政府今年啟動埃及聖䴉移除計畫，4月起分別在香山濕地大庄泥灘地及頭前溪出海口附近觀察到覓食群，總計查報386隻。

新竹市政府產發處表示，埃及聖䴉黑色的鳥嘴有又長又彎像極了大鐮刀，加上黑黑的頭頸，被稱為「巫婆鳥」，黑白色外觀，常讓一般民眾遠看誤認為保育鳥類「黑面琵鷺」，但其實埃及聖䴉是有超強適應能力的外來種，和小白鷺、牛背鷺一樣愛吃魚類、青蛙、昆蟲、螺類，在缺乏食物時，甚至會吃垃圾，因此在台灣各地繁殖擴散。

埃及聖䴉與小白鷺、牛背鷺棲地需求一致，族群擴增後搶走築巢地、也搶奪食物資源，產卵育雛時也會有排外情形，會將其他鳥類的蛋逐出巢外，擠壓甚至取代原生鳥類。

產發處說，埃及聖鹮原產於非洲大陸、馬達加斯加、伊拉克等地，已被歐盟列為百大入侵物種之一。1984年台灣首次紀錄到野外個體在台北關渡濕地，經過野外繁殖近30年，數量不斷增加，會成群出現在河口、潮間帶、埤池等地覓食及築巢。

產發處處長張力可說，埃及聖䴉在新竹市主要活動區域，白天集中香山濕地潮間帶及其周邊淺塘、水田等地，通常是來覓食潮間帶池塘魚類、螃蟹、螺類、尤其是彈塗魚，牠的鐮刀型長彎嘴，可以深入泥洞捉底棲動物，原來躲在泥洞中避險的動物，反而成了無處能逃的食物，黃昏時就到較隱密樹林停棲，目前新竹市尚未發現築巢產卵及育雛情形。

張力可指出，市長林智堅上任以來非常重視香山生態環境與保育，除了埃及聖䴉，每年都在外來種移除工作上更進一步，困擾新竹市民多年的外來種黑頭織雀長相可愛，卻同樣影響生態平衡，產發處多年來也不斷移除其窩巢，108年及今年調查都未發現成鳥及築巢情形。

市府團隊每年同時也進行沙氏變色蜥移除，105年移除9隻，106年移除39隻，107年族群變大移除了117隻，隔年108年明顯下降移除56隻，原來鎖定出沒地點，今年個體數降低僅移除4隻。為了生態系穩定平衡，市府會持續進行外來種移除工作，還給原生種生存空間。

ET快訊
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
沒打方向燈60秒2紅單噴2400　警曝：最多檢舉其實是這項
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市長輩好幸福　「行動歡唱車＋幸福小蜜蜂餐車」前進社區

反毒豬講座燃怒火！台南議員王家貞：齊聲向瘦肉精毒豬說「不」

首辦護照不用跑台北　戶政事務所申辦...超商繳費8天寄送到府

為穩定供電　台電嘉義區處成立施工班

大林民代力促日片萬國戲院開拍　完全飼育23日公演網路互動

暗夜出擊！新化警圍堵小黃...乘客有詭隨身帶150包「咖啡」

疏濬工人起歹念！趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　警：有棵已100歲

深耕雲林再創耀眼里程碑　臺大雲林分院榮獲醫院HSR永續方案獎　

吳寶春手把手秘訣大公開！石岡國中教做司康　勉勵學生相信自己

台南永康兩家廠商違反水污法　環保局重罰送辦

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

竹市長輩好幸福　「行動歡唱車＋幸福小蜜蜂餐車」前進社區

反毒豬講座燃怒火！台南議員王家貞：齊聲向瘦肉精毒豬說「不」

首辦護照不用跑台北　戶政事務所申辦...超商繳費8天寄送到府

為穩定供電　台電嘉義區處成立施工班

大林民代力促日片萬國戲院開拍　完全飼育23日公演網路互動

暗夜出擊！新化警圍堵小黃...乘客有詭隨身帶150包「咖啡」

疏濬工人起歹念！趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　警：有棵已100歲

深耕雲林再創耀眼里程碑　臺大雲林分院榮獲醫院HSR永續方案獎　

吳寶春手把手秘訣大公開！石岡國中教做司康　勉勵學生相信自己

台南永康兩家廠商違反水污法　環保局重罰送辦

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

貿協與微軟首次合作　第五期企業高階主管實戰班今結訓

狗寶寶當「預備消防汪」　督促全身重裝隊員「跑起來」

路過髮廊驚見「憂鬱柴」！圓圓臉想出去玩　網笑：阿嬤開的理髮廳

于美人《超紅》10年首開金嗓曝發片計畫　「大鬥嘴」澎恰恰火藥味超濃

RIMOWA沙漠粉、仙人掌綠明日開售！亞洲首度曝光「三色迷彩」行李箱帥爆

川普次媳將選北卡參議員　2022殺破重圍得靠「公公剩餘政治資本」

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

地方熱門新聞

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

3歲女哭找爸墜樓！台南父衝回家背景曝

2020桃園仙草花節　11/28展開

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

林文瑞爭5千萬經費　整修斗六棒球、運動場

雲林縣議會質詢練肖話　媽祖隔離中

新北農業局推水保教育宣導

城市焦點快閃活動周日台南全市登場

中部首場中高齡就業博覽會招才　700人求職

新北即時交通資訊網改版　一指輕鬆搞定

鹿港轉運站招商　企業參與踴躍

結婚送金鏟子　苗議員：不如送尿布

林阳乙砲轟讓台灣列言論不自由國家

疏濬工人起歹念　趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　

更多熱門

相關新聞

竹市首創「台灣豬標章諮詢窗口」

竹市首創「台灣豬標章諮詢窗口」

因應總統蔡英文宣布明年元月開放美國豬肉進口，新竹市政府為維護市民健康及消費者權益，將推動本市相關業者落實食安及食材來源標示，於市府產業發展處一樓服務櫃台設置「台灣豬標章諮詢窗口」，由本市動保所派員駐點，商家若有申辦台灣豬標章問題皆可撥打03-5216121轉253或臨櫃諮詢，也將積極宣導商家踴躍張貼，鼓勵使用100%國產豬肉。

停灌區域非水稻作物補償標準出爐

停灌區域非水稻作物補償標準出爐

水情吃緊　桃竹苗1.9萬公頃停灌

水情吃緊　桃竹苗1.9萬公頃停灌

新竹漁港堤後道路改善工程開工

新竹漁港堤後道路改善工程開工

設計展T1展區攻略林智堅帶路

設計展T1展區攻略林智堅帶路

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面