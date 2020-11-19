外來種「巫婆鳥」入侵海岸　竹市推移除計畫保護小白鷺生態

▲埃及聖䴉數量驟增嚴重威脅台灣鳥類生態。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

外來種埃及聖䴉被稱為「巫婆鳥」，30年來進入台灣後幾乎沒有天敵，數量驟增嚴重威脅台灣鳥類生態，全台沿岸已擴張到上萬隻，為了遏止外來種族群擴張，保護在地小白鷺、牛背鷺的生存空間，新竹市政府今年啟動埃及聖䴉移除計畫，4月起分別在香山濕地大庄泥灘地及頭前溪出海口附近觀察到覓食群，總計查報386隻。

新竹市政府產發處表示，埃及聖䴉黑色的鳥嘴有又長又彎像極了大鐮刀，加上黑黑的頭頸，被稱為「巫婆鳥」，黑白色外觀，常讓一般民眾遠看誤認為保育鳥類「黑面琵鷺」，但其實埃及聖䴉是有超強適應能力的外來種，和小白鷺、牛背鷺一樣愛吃魚類、青蛙、昆蟲、螺類，在缺乏食物時，甚至會吃垃圾，因此在台灣各地繁殖擴散。

埃及聖䴉與小白鷺、牛背鷺棲地需求一致，族群擴增後搶走築巢地、也搶奪食物資源，產卵育雛時也會有排外情形，會將其他鳥類的蛋逐出巢外，擠壓甚至取代原生鳥類。

產發處說，埃及聖鹮原產於非洲大陸、馬達加斯加、伊拉克等地，已被歐盟列為百大入侵物種之一。1984年台灣首次紀錄到野外個體在台北關渡濕地，經過野外繁殖近30年，數量不斷增加，會成群出現在河口、潮間帶、埤池等地覓食及築巢。

產發處處長張力可說，埃及聖䴉在新竹市主要活動區域，白天集中香山濕地潮間帶及其周邊淺塘、水田等地，通常是來覓食潮間帶池塘魚類、螃蟹、螺類、尤其是彈塗魚，牠的鐮刀型長彎嘴，可以深入泥洞捉底棲動物，原來躲在泥洞中避險的動物，反而成了無處能逃的食物，黃昏時就到較隱密樹林停棲，目前新竹市尚未發現築巢產卵及育雛情形。

張力可指出，市長林智堅上任以來非常重視香山生態環境與保育，除了埃及聖䴉，每年都在外來種移除工作上更進一步，困擾新竹市民多年的外來種黑頭織雀長相可愛，卻同樣影響生態平衡，產發處多年來也不斷移除其窩巢，108年及今年調查都未發現成鳥及築巢情形。

市府團隊每年同時也進行沙氏變色蜥移除，105年移除9隻，106年移除39隻，107年族群變大移除了117隻，隔年108年明顯下降移除56隻，原來鎖定出沒地點，今年個體數降低僅移除4隻。為了生態系穩定平衡，市府會持續進行外來種移除工作，還給原生種生存空間。