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蚵籃、漂流木變身「發亮珊瑚」　香山「海味十足」裝置藝術

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▲竹市賞蟹步道周邊近來出現一座白色大貝殼佇立路邊。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市賞蟹步道周邊近來出現一座白色大貝殼佇立路邊。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市賞蟹步道周邊近來出現一座白色大貝殼佇立路邊，夜晚還化身「發亮珊瑚」引民眾熱議，原來是新竹市政府透過農村再生總合計畫，找來曾參與3次台灣燈會的藝術家林純用團隊，進駐美山社區與在地居民激盪，將在地漁民盛裝蚵仔的「古錐籃」，堆疊成偌大的「共生螺旋」裝置藝術，藝術家更就地取材將海邊漂流木與彩色編織結合，打造名為「生生不息」的藝術品，呈現螃蟹與大海怪搏鬥畫面，作品「海味十足」充滿生命力，成台61線西濱快速道路上最奇幻一景。

香山濕地是北台灣最大的濕地，面積廣達1768公頃，美山社區是濕地旁一處傳統漁村，是台灣牡蠣養殖的北限，一百年前就有插篊養蚵歷史，所產的蚵（即牡蠣）也曾享譽全台，隨香山的蚵農戶逐漸變少、漁業沒落，新竹市府積極復育香山濕地生態同時，也透過水保局農村再生計畫邀請藝術家進駐美山社區，與居民協力，用海味十足的「討海藝術」活化傳統漁村，盼將人潮帶進香山活絡漁村。

「裝置藝術就在曾是海的地方」，策展人林怡君表示，漁村70、80歲的居民分享，居民從前得務農又下海，還在沿岸種植防風林與海爭地，才換來更多土地耕種，是早年全村為生計打拼的光榮印記，團隊因此與居民考究當初「與海爭地」的交界，將裝置藝術擺在該處，紀錄下香山蚵村居民的生命韌性。

總策展人向家弘表示，透過不斷與居民談蚵村過去生活，才引發藝術家創意，合力打造了兩件作品，這不只是打卡亮點，更呈現香山「討海」的生命故事，被民眾稱做「大貝殼」的作品名為「共生螺旋」，以96個「古錐籃」堆疊，打造成香山盛產的「肉螺」，藉此讓外地旅客了解香山除了產蚵仔，還盛產肉螺，「古錐籃」代表居民與海的共生關係，向家弘說，他們更用編織將共生關係暗喻DNA雙螺。

「生生不息」是以漂流木及布繩鈎織成海怪觸角，向家弘說，發想來自賞蟹步道，香山濕地最常見各式螃蟹，藝術家黃文淵與鄭陽晟發揮想像，打造大海怪與螃蟹大戰畫面，加上藝術家楊海茜用編織呈現大海怪生動觸角，還細膩塑造出觸角上大小不一吸盤，瞬間讓純樸小漁村變身海怪爭霸的奇幻場景。

林純用團隊更帶著在地居民製作染布、繪畫等藝術創作裝飾漁村，90多歲林阿嬤表示，藝術家進駐後，漁村變得「好熱鬧」，藝術家更聽他們講述許多故事，讓她很感動。70多歲阿公說，他以前眼睛一睜開就是討生活，從沒嘗試繪畫，在年輕人鼓勵下才畫第一筆，「很開心」。

林怡君說，他們也將在漁村內呈現出居民各式創作，希望旅客走進漁村，以尊重態度欣賞「新竹最療癒人心的地方」，漁民們都在外剝蚵，有機會也可與熱情居民聊天。

產發處表示，香山濕地是北台灣最大的濕地，北中南各有頭前溪、客雅溪及鹽港溪沖刷堆積，造就台灣西北海岸最大的泥質潮間帶，潮間帶最寬2公里，溪口沖刷帶來豐富的有機物質，讓出海口底棲物種豐富，早期成為北台灣最大的蚵場，現在的蚵田更有生態上的貢獻，能提供生物躲藏停憩的空間，是野生動物機生物多樣性因寶庫。

產發處說，另外，12月5日將有「Shake Baby蟹蚵貝比」藝術日，屆時將由廢物再生的藝術家「不廢跨村實驗室」帶領市民，以蚵殼及舊衣布繩設計自己的捕夢網，並一起編織超大捕夢網，歡迎大小朋友一起藝術共創。

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