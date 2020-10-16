虎尾科大獲補助5100萬！建置航太維修廠　提升專業課程

▲教育部技職司楊玉惠司長、虎尾科大覺文郁校長及與會人員一同為航太維修類產線棚廠揭牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學在教育部的支持下，獲得「教育部優化技職校院實作環境」計畫補助，建置國際級航太維修類產線環境。虎尾科大飛機系致力於航太科技的教育，為提升飛機系學生的基礎訓練與專業課程的教學，逐步邁向國際級航太維修產線。今（16）日舉行「航太維修類產線棚廠」揭牌儀式，並分享計畫的成果。

國立虎尾科技大學說明，此計畫的主要目標為透過航太維修與零件製造技術，提升學生航空的專業技能，並建置國際級航太維修類產線的實習場域與環境，加強輔導學生考取航太維修的民航證照，依照飛機的系統的專業訓練，增進國內的學生在航空產業的技能，藉由各領域類產線之串聯，結合航太零組件的設計、非破壞檢測、航太維修、航空電子與發動機監測各領域的技術。

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另一個目標為培育虎尾科大與夥伴學校的技優生，結合資源培育多數種子教師與飛機維修技優生，讓學生更接近航空公司維修的環境，期使與國際航太制度接軌，大幅提高畢業學生的就業競爭力、國際移動力和生涯發展優勢。此次採購的Ae270飛機為國內漢翔航所製，取得歐盟EASA與美國FAA的認證，藉由漢翔之技術與業師的經驗，達成人才培育與產學合作的目的。

▲教育部技職司楊玉惠司長及虎尾科大覺文郁校長共同登上此次採購之Ae270飛機，親自體驗坐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾科大校長覺文郁表示，2017年經由教育部航空技職教育計畫的補助，建置航空維修訓練中心，成立民航局CAA B1.1專業證照訓練機構，今年已經有15位學生通過民航證照學科B1.1的考試，接受亞航與星宇航空之聘請。此次教育部透過優化技職實作環境計畫的補助，推動技專校院成立類產線環境基地。

虎尾科大校長覺文郁說，補助約5100萬元，建置類似航空公司維修產線與工作情境，增購國際級飛機與可運轉的發動機，達成與航空界相同的學習環境。計畫中購置有AE270飛機、JT15D發動機試車台、複材修補工具、複材壓力釜、航電訓練台、飛機空調系統訓練台、虛擬實境與擴充實境之設備、建置外語學習環境、切削工具機..等等，提升飛機系的設備進入類產線的層級，符合飛機維修廠的訓練能量。

教育部表示，「優化技職校院實作環境計畫」補助學校購置航太維修教學設備，提升學校實習實作環境，促進產學合作外，也鼓勵將教學資源分享至中華科大、萬能科大、朝陽科大、空軍航空技術學院、遠東科大等夥伴學校，讓國內航太科系同學能享有共同資源，跨校整合與系統培育人才。

▲虎尾科技大學航太維修類產線棚廠，學生展示並示範飛機起落架收放及飛機發動機葉片拆裝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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