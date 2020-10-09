快訊／淡水直升機亂飛！證人涉偽證轉被告　富商認了：朋友想炫耀

▲R22直升機8月15日欲降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓目擊民眾嚇壞。（圖／民眾提供）

記者邱中岳、柯沛辰／新北報導



一輛R22私人直升機9月13日在淡水違法起降，遭民眾目擊拍下。士林地檢署偵辦後，9日凌晨將陳姓駕駛拘提到案，並查扣直升機，訊後依違反民航法諭令50萬元交保。其中，蔡姓乘客為證人，諭知請回；另孫姓證人涉偽證，轉列被告，訊後請回。

據了解，陳姓嫌犯現年55歲，是某汽車通運公司負責人，家族在龜山一帶，持有多筆土地。陳嫌供稱，案發當天友人炫耀「我有一個朋友有直升機啦」，拜託他開直升機來載人，所以才開直升機前往。

其實早在8月就有民眾目擊，一架白色直升機低空盤旋，試圖降落在「海中天」董座豪宅後院。影片曝光後，董娘王太太急忙現身澄清，表示該架直升機非自家所有，見到直升機飛進後院也相當傻眼，當時女兒還與駕駛對視將近10秒，最後直升機未落地，而是起身轉彎往淡水河方向飛去。

▲王姓董娘指證歷歷，女兒曾與駕駛對視近10秒。（圖／民眾提供）

經媒體報導，很快引起民航局注意，經過濾相關影帶資訊後，確認該架航空器為Robinson-R22機型，目前國內並無合法管道引進，雖然過去此一機型曾有一架合法登記，但該航空器適航證、與人員檢定證均於2012年底失效，所以國內目前並無能合法飛航的R22直升機，也未有人員取得檢定證，因此該事件駕駛、飛機均屬違法。

依《民航法》第103及104條，航空器違法部分，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；駕駛違法部分，同樣可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

案經士檢檢察官及專案小組徹夜偵辦，經分析追查後，確認該架直升機為陳嫌所有，檢方立即開立拘票，並指揮刑事警察局偵三大隊會同桃園龜山分局、航空警察局台北分局警方前往拘提到案，而稍早消息傳回，陳嫌以50萬元交保；蔡姓乘客為證人，諭知請回；另孫姓證人涉偽證，轉列被告，訊後請回。

刑法41條規定，「犯最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受6月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得易科罰金。」 換句話說，偽證比亂開飛機的刑責還重，亂開直升機最重5年，但偽證最重7年不得易科罰金，因為所犯之罪的本刑最重超過5年有期徒刑，被告無法適用易科罰金的規定。

▲陳姓男子違法開直升機，涉違反民航法50萬交保。（圖／記者邱中岳攝）