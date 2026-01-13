　
社會 社會焦點 保障人權

幫友出氣兩派談判！剖蚵工持衝鋒槍「狂轟十多發」　嘉檢起訴7人

▲▼嘉義地檢署查扣2把改造槍枝。（圖／記者翁伊森翻攝)

▲嘉義地檢署查扣2把槍枝。（圖／記者翁伊森翻攝)

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣東石鄉2025年9月發生槍擊案，蔡姓男子幫友人喬債，兩派人馬先約在超商談判，隨後又在檳榔攤遭遇，蔡於是持烏茲衝鋒槍與改造短槍連開十多槍，所幸沒有人傷亡。嘉義地檢署偵查終結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等，將蔡男等7人提起公訴。

警方調查，蔡姓剖蚵工幫朋友喬債，兩派人馬約在超商談判，談判破裂後，又在附近檳榔攤狹路相逢，其中，蔡姓男子有人持烏茲衝鋒槍與改造短槍朝街道連開數槍，導致檳榔攤大門玻璃、鐵門受損，檳榔攤老闆隔天開店時驚見彈孔，嚇得趕緊報警。

起訴書指出，蔡男於2021年以30萬元在台南市某處，向姓名不詳男子購買具殺傷力非制式衝鋒槍1把、不具殺傷力非制式手槍1把及具殺傷力之若干數量子彈。

蔡男為替陳姓友人出氣，約友人去教訓孔姓男子，在與孔男談判過程中，蔡男毆打孔男，孔男心有不甘，夥同友人找陳男、蔡男尋仇，雙方在檳榔攤碰，蔡男取出手槍將子彈裝入，作恫嚇射擊射出十餘發子彈，擊中一旁店家鐵捲門、兩片玻璃門、鐵桌及停放該處小貨車，以及檳榔攤的玻璃窗、塑膠門簾、鐵片牆壁，開完槍後即駕車離開現場。

嘉義地檢署偵查終結，依槍砲彈藥刀械管制條例等，將蔡男等參與鬥毆的7人提起公訴。

01/11 全台詐欺最新數據

日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

即／嘉義檜意森活村積欠租金　阿里山林鐵收回自營

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處宣布，已與檜意森活村股份有限公司協議，將於15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」，自16日起收回園區經營權並改由公部門自行管理，強調園區營運與對外服務將維持正常、不受影響。

民進黨高雄初選完成　今執行嘉縣民調、台南「妃憲大戰」壓軸

檳榔攤不給賒帳！高雄醉男半夜「持刀揮舞咆哮」

密西西比連環槍擊　3地點血案奪6命

貨車轉彎30支瓦斯瓶滾落平交道　驚悚畫面曝

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

