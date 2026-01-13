幫友出氣兩派談判！剖蚵工持衝鋒槍「狂轟十多發」　嘉檢起訴7人

▲嘉義地檢署查扣2把槍枝。（圖／記者翁伊森翻攝)

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣東石鄉2025年9月發生槍擊案，蔡姓男子幫友人喬債，兩派人馬先約在超商談判，隨後又在檳榔攤遭遇，蔡於是持烏茲衝鋒槍與改造短槍連開十多槍，所幸沒有人傷亡。嘉義地檢署偵查終結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等，將蔡男等7人提起公訴。

警方調查，蔡姓剖蚵工幫朋友喬債，兩派人馬約在超商談判，談判破裂後，又在附近檳榔攤狹路相逢，其中，蔡姓男子有人持烏茲衝鋒槍與改造短槍朝街道連開數槍，導致檳榔攤大門玻璃、鐵門受損，檳榔攤老闆隔天開店時驚見彈孔，嚇得趕緊報警。

起訴書指出，蔡男於2021年以30萬元在台南市某處，向姓名不詳男子購買具殺傷力非制式衝鋒槍1把、不具殺傷力非制式手槍1把及具殺傷力之若干數量子彈。

蔡男為替陳姓友人出氣，約友人去教訓孔姓男子，在與孔男談判過程中，蔡男毆打孔男，孔男心有不甘，夥同友人找陳男、蔡男尋仇，雙方在檳榔攤碰，蔡男取出手槍將子彈裝入，作恫嚇射擊射出十餘發子彈，擊中一旁店家鐵捲門、兩片玻璃門、鐵桌及停放該處小貨車，以及檳榔攤的玻璃窗、塑膠門簾、鐵片牆壁，開完槍後即駕車離開現場。

嘉義地檢署偵查終結，依槍砲彈藥刀械管制條例等，將蔡男等參與鬥毆的7人提起公訴。