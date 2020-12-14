行政院稱交際科同仁給統編　陳玉珍批：有過下面扛

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌13日參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買3010元的漫畫送給孫女，但有眼尖的網友發現結帳時竟打上行政院統編03722403。行政院秘書長李孟諺解釋，有交際科同仁事先提供行政院資訊給店家，蘇貞昌對發票資訊不清楚。對此，國民黨立委陳玉珍14日批評，有過下面扛。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者陳煥丞攝）

陳玉珍14日受訪時表示，這是丁怡銘牛肉麵事件打統編的升級版，「果然不愧是長官吼！有統編會報帳啦！03742403嗎？哈哈哈哈我不會背」。

陳玉珍指出，這件事很明顯就是蘇貞昌或行政院相關部門，應該大小事很習慣打統編，相信蘇貞昌沒有交代打統編，但下面的人主動會做，代表不管是家裡所需會政務所需都習慣打統編。

李孟諺說明，有交際科同仁事先提供行政院資訊給店家，店家結帳時沒詢問是否要打統編，院長對發票上的資訊不清楚。對此，陳玉珍批評，行政院面對這件事情，有功上面獎，有過下面扛，相信很多青年朋友們在職場上也很常遇到，有責任就是下面的錯，上面永遠不會錯。

陳玉珍認為，從此事看出浪費公帑，國家就是我家，至於為什麼說是丁怡銘事件升級版？如果沒被網友抓包，就一定會去核銷，核銷完當然就可以有現金回來，家裡還多了一套漫畫書。

陳玉珍說道，雖然肯定蘇貞昌要推動漫畫的心意，但這樣子的確把三倍券變成三倍券，拿到現金又拿到漫畫書，真的是升級版，發生這件事很遺憾，應該要徹查。