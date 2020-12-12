雲林恐怖斷橋！水泥車倒檔進魚塭　突斷兩截落底...卡4小時脫困

▲疑似水泥板橋年久失修加上海水侵蝕，導致橋樑腐蝕不堪負荷應聲斷裂，造成混凝土預拌車受困水排之中數小時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉一處魚塭昨日欲進行灌漿施工，卻在倒車進入魚寮時跨水排的板橋應聲斷裂，整輛混泥土預拌車與斷裂的橋板卡在水排中受困，最後使用兩輛吊車協助花費數小時將預拌車吊起後才脫困，所幸過程中無人受傷，結束一場虛驚。

台西鄉新興海埔地的一處漁塭工寮昨日進行地面灌漿工程，在混凝土預拌車經過橫跨排水的水泥板橋時，疑似水泥板橋年久失修加上海水侵蝕，導致橋樑腐蝕不堪負荷應聲斷裂，造成混凝土預拌車受困水排之中數小時。

▲連接魚寮的板橋，疑因加上海水侵蝕，導致橋樑腐蝕不堪負荷才會斷裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

幸好混凝土預拌車未翻覆，司機僅受到驚嚇，無人受傷，魚塭主人請來兩輛大吊車，花費近四小時讓預拌車順利脫困後離開，而灌漿工程也被迫停工。現場人員指出，從板橋斷裂情況來看，可能這座連接魚寮的板橋，年久失修加上海水侵蝕，導致橋樑腐蝕不堪負荷才會斷裂。魚塭主人表示，還好僅橋斷，無人受傷。

▲魚塭主人請來兩輛大吊車，花費近四小時讓預拌車順利脫困後離開，而灌漿工程也被迫停工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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