蘇貞昌、丁怡銘陷統編風波　陳玉珍酸：國家就是我家

記者黃巈禾／台北報導

前行政院發言人丁怡銘上月才因買牛肉麵打統編道歉，如今行政院長蘇貞昌也陷入統編風波。對此，國民黨立委陳玉珍狠酸，國家就是我家，應該要徹查。

▲蘇貞昌、丁怡銘。（合成圖／ETtoday資料照）

蘇貞昌13日參訪台灣漫畫基地，使用三倍券購買3010元的漫畫送給孫女，但有眼尖的網友發現結帳時竟打上行政院統編03722403。行政院秘書長李孟諺解釋，有交際科同仁事先提供行政院資訊給店家，蘇貞昌對發票資訊不清楚，為避免誤會，行政院已責成交際科同仁，14日向蘇貞昌拿發票，再回去更換。

▲陳玉珍。（資料照／記者陳煥丞攝）

陳玉珍14日受訪時表示，這是丁怡銘牛肉麵事件打統編的升級版，「果然不愧是長官吼！有統編會報帳啦！03742403嗎？哈哈哈哈我不會背」。

陳玉珍指出，這件事很明顯就是蘇貞昌或行政院相關部門，應該大小事很習慣打統編，相信蘇貞昌沒有交代打統編，但下面的人主動會做，代表不管是家裡所需會政務所需都習慣打統編。

陳玉珍認為，從此事看出浪費公帑，國家就是我家，至於為什麼說是丁怡銘事件升級版？如果沒被網友抓包，就一定會去核銷，核銷完當然就可以有現金回來，家裡還多了一套漫畫書，發生這件事很遺憾，應該要徹查。