直升機降落淡水！亂飛「R22」變犯罪工具　駕駛選擇捐贈原因曝

記者羅志華／台北報導

陳姓男子於9月間，駕直升機降落在新北市淡水馬路上，民眾看到傻眼並上傳影片，經媒體報導後，士檢指揮偵辦，將陳男拘提訊問後，諭令以50萬元交保，並扣押直升機；士檢表示，扣押的直升機是犯罪工具、沒有適航證，若未來法院判決沒收，檢方很可能會選擇報廢，陳男不願見到這般後果，已表示願捐給虎尾科大做教學用，檢察官也已同意。

▲民眾於9月間，見直升機降落淡水超傻眼，駕駛人陳男遭逮後，不願飛機報廢想捐給學校，檢察官已同意。（圖／民眾提供）

一架白色直升機，於9月間降落在淡水新市一路及義山路口，民眾拍片上傳，影片經民航局確認後，確認為機型Robinson-R22，國內並未合法引進，確定違法飛行，尤其影片起降的地點障礙物很多，更是非常危險的舉動，除可依違反《民航法》裁罰6到30萬元外，經法院審理後若確定違法，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

士林地檢指揮偵辦，查出駕駛人陳姓男子當天從桃園起飛，飛到淡水短暫停留後，又飛到其他地方，事發後也不到案說明，於10月間將陳男拘提到案，並扣押直升機，士林地檢指出，扣押的直升機沒有適航證，並不適合拍賣，檢察官同意陳男捐機的想法，但為免他後悔，將於12月21日虎尾科大完成受贈儀式後，才會解除扣押。

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