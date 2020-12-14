獨／公公生病她許了願！東湖嬤理髮20年狂存錢　慨捐350萬救護車

記者陳以昇、陳羿妏／台北報導

來自台南的謝阿月於北市東湖開理髮廳20幾年，因公公生病，便許下一定要捐贈一台救護車的心願，而今年11月19日經北市消防局聯繫，她也慷慨地將努力賺來的錢捐出，轉換成一台要價350萬的救護車來回饋社會。

▲東湖理髮阿嬤一刀一剪、努力存錢，今年捐出一台350萬元的救護車。（圖／記者陳以昇攝，下同）

謝阿嬤向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己是台南人，到台北工作、結婚，育有三子，於東湖一帶經營理髮廳已有20幾年時間，之前因公公生病的緣故，才有了賺錢後「一定要捐贈救護車」的心願。

謝阿嬤表示，她理一顆頭170元，為了想順利捐贈救護車，平時不敢休息，也不會外出旅遊，將全部所得省起來，如今順利捐出一台救護車，讓她心情很輕鬆，「有捨就有得啦！」兒子也很支持她的做法。

女鄰居表示，她與謝阿嬤認識4年，謝阿嬤是整條街最努力、很了不起的人，從早到晚都在工作，對待顧客、鄰居都很親切，且理頭髮的錢不是高價位，要積少成多才能達成，因此她也大讚謝阿嬤「雖是平凡人，卻有不平凡的地方！」

▲▼東湖理髮阿嬤捐贈救護車，台北市消防局也回贈一台救護車模型。（圖／記者陳以昇攝、翻攝台北市政府消防局臉書粉專）

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