曾受邀總統府國宴！永康又一芒果冰店將熄燈　老闆揭心酸：月租24萬

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎影響觀光客大減，繼芒果冰始祖ICE MONSTER永康創始店將停業後，台北永康街的「芒果皇帝」也在曾經「被總統府國宴邀約」的布條上，貼上「結束營業倒數中」。創辦人許敬感嘆，「我做了這個做了10幾年了，從來沒有這麼慘過...。」

▲「被總統府國宴邀約」的布條上貼了「結束營業倒數中」。（圖／翻攝自東森新聞）

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據《東森新聞》報導，芒果冰店曾經是永康街的代名詞，但卻難以撐過疫情寒冬，曾被總統府國宴邀約的「芒果皇帝」也將熄燈。創辦人許敬透露，現在每個月虧損6位數，熬不過24萬的月租金，將於12月21日收攤。

▲創辦人許敬。（圖／翻攝自東森新聞）

「我做了這個做了10幾年了，從來沒有這麼慘過」，許敬無奈感慨，「也是想說本來跟SARS一樣，3個月就過了，後來我們想說撐個半年，這半年過了也不行，後來撐了一年喔...不行。再這樣撐下去，錢會真的會燒光光」，休息的日子就當休養身體，有緣就會重新出發。

▼ 芒果皇帝店內。（圖／翻攝自東森新聞）

台灣芒果冰始祖「ICE MONSTER」也於12日證實，受到疫情影響，觀光客大減，去年才回歸永康商圈的永康創始店將於年底暫時劃下句點。創辦人羅駿樺表示，因應外界的改變，必須要做出一些調整，譬如會把大的店型改成小的店，另外除了跟外送平台配合之外，也會成立一個自己的外送平台。