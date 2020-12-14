大陸「國藥疫苗」明年可產10億劑　在巴林獲批上市

▲中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國藥集團中國生物（簡稱「國藥中生」）近日宣布，該公司研發的新冠肺炎疫苗已在10個國家和地區開展3期臨床試驗，近6萬人入組試驗，待新車間月內建成後，明年可產10億劑。阿聯酋臨床試驗分析稱，國藥中生疫苗有效性達86%。此外，繼阿聯酋、埃及之後，巴林王國也批准使用。

國藥中生目前在北京和武漢有兩處車間，疫苗合計年產達3億劑。《北京日報》報道，國藥中生董事長楊曉明稱，「試驗證明，接種國藥中生研發新冠疫苗的受試者，其血清可與國際多株流行病毒株產生交叉中和保護，表明該疫苗對全球多地的新冠病毒感染可起到保護作用。」



截至上月26日，全球有48個新冠疫苗進入臨床試驗，其中11個進入3期臨床試驗。中國目前有4款疫苗處在第3階段試驗，包括國藥中生的兩款滅活疫苗、科興生物一款疫苗，以及康希諾生物與中國軍科院生物工程研究所聯合開發的疫苗。疫苗一般在通過第3期試驗後，監管機構才有可能批准讓疫苗進入大規模使用階段。

阿拉伯聯合酋長國上周宣佈，正式批准國藥中生冠病滅活疫苗投入使用。另一個中東國家巴林隨後也批准「國藥中生」疫苗註冊上市。巴林在9月參與中國生物的疫苗3期臨床試驗，巴林王儲帶頭接種。

此外，埃及衛生部日前也收到來自國藥中生的第一批疫苗，令其成為非洲大陸首個獲得新冠疫苗的國家。匈牙利政府日前也表態，不等歐盟審核，自行研究接種中國新冠疫苗的可行性。

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