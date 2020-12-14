　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸「國藥疫苗」明年可產10億劑　在巴林獲批上市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國藥集團中國生物（簡稱「國藥中生」）近日宣布，該公司研發的新冠肺炎疫苗已在10個國家和地區開展3期臨床試驗，近6萬人入組試驗，待新車間月內建成後，明年可產10億劑。阿聯酋臨床試驗分析稱，國藥中生疫苗有效性達86%。此外，繼阿聯酋、埃及之後，巴林王國也批准使用。

國藥中生目前在北京和武漢有兩處車間，疫苗合計年產達3億劑。《北京日報》報道，國藥中生董事長楊曉明稱，「試驗證明，接種國藥中生研發新冠疫苗的受試者，其血清可與國際多株流行病毒株產生交叉中和保護，表明該疫苗對全球多地的新冠病毒感染可起到保護作用。」

截至上月26日，全球有48個新冠疫苗進入臨床試驗，其中11個進入3期臨床試驗。中國目前有4款疫苗處在第3階段試驗，包括國藥中生的兩款滅活疫苗、科興生物一款疫苗，以及康希諾生物與中國軍科院生物工程研究所聯合開發的疫苗。疫苗一般在通過第3期試驗後，監管機構才有可能批准讓疫苗進入大規模使用階段。

阿拉伯聯合酋長國上周宣佈，正式批准國藥中生冠病滅活疫苗投入使用。另一個中東國家巴林隨後也批准「國藥中生」疫苗註冊上市。巴林在9月參與中國生物的疫苗3期臨床試驗，巴林王儲帶頭接種。

此外，埃及衛生部日前也收到來自國藥中生的第一批疫苗，令其成為非洲大陸首個獲得新冠疫苗的國家。匈牙利政府日前也表態，不等歐盟審核，自行研究接種中國新冠疫苗的可行性。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
緯創印度廠iPhone被偷光　損失16億
女騎士停紅燈男子突問「可認識妳嗎」　她喊不要慘被拖下車
快訊／花蓮最美車站落軌意外！1男頭部爆血搶救中
Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！僅花1年翻
獨／士達衛咖啡倒閉全資遣！LINE對話流出：領不到薪水
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

成都女拒隔離！帶行李箱「翻牆逃跑」超囂張　當場被防暴叉制伏

彭博女記者涉危害國安被拘　陸證實：中國內政「他國無權干預」

大陸「國藥疫苗」明年可產10億劑　在巴林獲批上市

陸官場8363隻貪老虎落網　六年追回208.4億贓款

50公斤木樁狂撞下體！他練就絕技「鐵襠功」：超乎常人又硬又強

快訊／長江口2船碰撞！　165公尺集裝箱船沉沒「1死、8失蹤」

甩尾失敗暴撞電桿！車體遭「攔腰斬碎」全毀…2乘客受困慘死

女騎士「15秒被撞2次」！爬起噴飛全身骨折…2惡駕駛倒車逃跑

灌香腸絞爛右手！女子手指「全變香腸餡」…醫挑殘肢心驚：碎光了

拒簽署需說明　港媒：公務員必宣誓擁護基本法

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

成都女拒隔離！帶行李箱「翻牆逃跑」超囂張　當場被防暴叉制伏

彭博女記者涉危害國安被拘　陸證實：中國內政「他國無權干預」

大陸「國藥疫苗」明年可產10億劑　在巴林獲批上市

陸官場8363隻貪老虎落網　六年追回208.4億贓款

50公斤木樁狂撞下體！他練就絕技「鐵襠功」：超乎常人又硬又強

快訊／長江口2船碰撞！　165公尺集裝箱船沉沒「1死、8失蹤」

甩尾失敗暴撞電桿！車體遭「攔腰斬碎」全毀…2乘客受困慘死

女騎士「15秒被撞2次」！爬起噴飛全身骨折…2惡駕駛倒車逃跑

灌香腸絞爛右手！女子手指「全變香腸餡」…醫挑殘肢心驚：碎光了

拒簽署需說明　港媒：公務員必宣誓擁護基本法

難敵TOYOTA Vios神車「惡勢力」　Honda City宣告正式停產

「老闆沒比較專業，為何聽他的？」是過時思維　5個職場概念讓你活更久

台北才有的美食？　老饕：沒特色小吃！一堆高級餐廳

蘇貞昌買漫畫送孫女「打統編」惹議　台灣漫畫基地說明了

寶可夢樂園萌炸！全台聖誕活動一次看　森林冰屋秒飛北國仙境

蘇貞昌捲「打統編」爭議　游淑慧：吳淑珍買Tiffany也用發票請款

淡水違規亂飛R22遭查扣！機主捐了　送給大學「一台要價近千萬」

成都女拒隔離！帶行李箱「翻牆逃跑」超囂張　當場被防暴叉制伏

新化警長督導取締酒駕路檢　查獲2人持有安毒

獨／「士達衛咖啡」突熄燈　總部回應了！強調優先解決員工權益

釣蝦場群架！2男遭痛毆推下蝦池 少婦一旁淡定收竿...網驚：老江湖

大陸熱門新聞

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

女子騎電動車遭撞！起身一半又被撞飛

甩尾失敗暴撞電桿！2乘客受困慘死

家門遭建公廁　公家機關拒拆

灌香腸夾斷手！女子4手指全絞爛

馬戲團老虎「牙齒全沒了」失控攻擊馴獸師

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

野生秦嶺大貓熊曝光　與川貓熊外貌難辨

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

巨乳人妻縮胸手術失敗！慘變十級傷殘

50公斤木樁狂撞下體！他練就絕技鐵襠功

測試男友真心　她「假裝被綁架」卻先嚇哭

更多熱門

相關新聞

加國接收3萬劑疫苗　高風險群將接種

加國接收3萬劑疫苗　高風險群將接種

加拿大負責2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗配送工作的官員佛丁（Dany Fortin）說，首批大約3萬劑疫苗將在今天晚間至明天陸續運抵加拿大，且最快明天開始為染疫高風險族群人士接種。

全球最大橡膠手套廠疏於防疫　解雇吹哨人

全球最大橡膠手套廠疏於防疫　解雇吹哨人

陳時中：開放印尼移工先解決認證機構

陳時中：開放印尼移工先解決認證機構

全美日增20萬例！路透：川普等人將接種疫苗

全美日增20萬例！路透：川普等人將接種疫苗

永康芒果冰店倒閉再+1！

永康芒果冰店倒閉再+1！

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫巴林

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

台南正妹女警指揮！駕駛看呆…慘被老婆巴頭

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

他晚上10點後洗衣服 　房東：斷電到明天　

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面