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陸多地爆確診又臨近春節　專家：可放心回家過年「沒必要驚慌」

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▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲大陸多地出現本地感染，政府派員採集樣本。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多地近日出現疫情反彈，黑龍江東寧市更宣布封城，臨近春節假期更引起許多擔憂。對此，大陸衛健委高級別專家組成員曾光表示，有了一年的疫情防控經驗，有信心防止疫情捲土重來，雖然春節人流規模大，但還是可以放心回家過年，只是要減少室內聚集、少串門。

曾光指出，經過11個月與病毒鬥爭，中國已有很好的應對經驗，累積出一套能夠及時發現疫情，第一時間把疫情控制在最小範圍的方法，「我之前有一個比喻，現在大火已經撲滅了，對於各地陸續出現的小火苗、小火星，要早發現、早撲滅，就不會形成大火。」

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／記者蔡紹堅攝）

曾光提到，從3月武漢新增確診病例首次清零到現在，疫情局部小範圍反彈已經有十多次了，但都在可控範圍內，很快就會被控制住，「我想以後大家可能要習慣，在疫苗沒出來之前，局部地區出現個別案例，這都是很正常的，沒必要感到驚慌。」

對於即將到來的春節假期，曾光表示，今年國慶期間也曾遇到大規模的人員流動，算是一次壓力測試，事實證明，只要防控措施得當，風險完全可以控制。

不過，曾光也強調，春節的情況有所不同，一方面，春運期間的人口流動規模要比國慶長假大得多，不是一個量級的，另一方面，冬季氣溫越低病毒存活時間越長，再加上大家過節會走親訪友，較大規模的室內聚集也都會增加新冠疫情傳播的風險，所以春節期間的疫情防控風險肯定會增大。

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／記者蔡紹堅攝）

曾光認為，雖然春節期間人員大流動，但只要人群中沒有感染者，就不會發生傳播範圍較廣的重大疫情，從這個角度上講，春節期間大家回家過年還是沒問題的，「只是今年過春節估計跟平時還是不太一樣，還是不鼓勵互相串門，或者大規模的室內聚集。」

曾光也提醒，返鄉過程中必須做好個人防護，比如坐火車、飛機時要全程佩戴好口罩，如果發現鄰座的人沒戴口罩，也要提醒他戴好口罩；在車上要講究個人衛生，打噴嚏時要摀住口鼻，如果發現體溫偏高的情況要及時上報；車站、機場，火車、飛機上都有消毒液，要勤洗手。

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／記者蔡紹堅攝）

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