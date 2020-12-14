「印尼不願認證檢驗機構」　陳時中：他們覺得有歧視的味道

▲衛福部長陳時中於立法院進行專案報告並備詢。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

暫緩引進印尼籍移工來台兩週措施將12月17日到期，衛福部長陳時中今（14）日在立法院衛環會坦言，印尼還是不願意進行檢驗機構認證，覺得此舉有歧視的味道，這兩天會請外館進行協調。

印尼籍移工確診案例頻傳，指揮中心11月30日宣佈，自12月4日至17日止，暫停引進印尼籍移工來台工作兩週，屆時再視當地疫情評估是否自12月18日起減半印尼移工每週入境人數。

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陳時中今在立法院接受堵訪時表示，重啟印尼移工引進，首先要解決PCR檢驗認證機構，因為這個月35名印尼籍確診者中，有21人都有陰性報告，比例很高，對防疫措施是很大的破口。

陳時中上午專案報告後，就前往疾管署開會，於中午12時左右才返回立法院。面對國民黨立委李德維詢問，「指定機構出來了嗎？」、「何時開始運作？」陳時中坦言，「印尼還是不願意認證機構」，這兩天會請印尼和外館協調。

陳時中表示，早上收到印尼回傳訊息，對方覺得國內醫院都是合格檢驗機構，「但擺在桌面上的事實就是，高達6成持陰性報告入境者，最後還是確診，這是非常驚人的數目」。陳時中強調，如果未認證就開放，勞動部會有壓力，會持續努力。