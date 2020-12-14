已兌付三倍券外流追回6張　2嫌撿到全花光！4檳榔攤受騙

記者黃翊婷／綜合報導

振興三倍券領取以及使用期限只到12月31日，台中市石岡區一名檳榔攤業者卻收到已經兌付的三倍券。使用廢券的兩名嫌犯聲稱這幾十張券都是在台中永安橋下撿到的，目前警方已經查出6張面額200元的廢券，總計共有4名檳榔攤業者受騙。

▲檳榔攤業者收到已兌付的三倍券。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

檳榔攤許姓老闆娘指控，這兩名嫌犯年約30歲左右，11日下午拿著兩張200元的「對折」三倍券說要買菸，起初她考量到自己從未收過三倍券，出言婉拒，對方聽了卻一直跳針強調「這個等於現金啊」，她才勉強收下，後來工作到一段落，重新拿出來檢查，這才發現這兩張三倍券早就已經兌付過了。

許姓老闆娘氣得直說，兩張三倍券的背後都蓋有「新光銀行西屯分行」收付章，日期為7月28日，另外還有釣具行的統一編號專用章，消費日期為7月27日，只有台灣銀行的欄位是空的，「你銀行怎麼可以再讓它流出來，不是銀行就要收走了嗎？怎麼能再流出來，而且消費日期還是7月，現在已經12月了。」

▼▲老闆娘不解廢券為何會從銀行流出。

據了解，兩名嫌犯是一對表兄弟，洪姓男子向警方聲稱，是在台中永安橋下撿到十幾張三倍券，入手之後隨即全數花光。然而，永安橋的兩側根本沒有可以下去的路，兩人到底是怎麼「撿到」銀行已兌付的三倍券，全案還有許多疑點需要進一步調查。

根據《自由時報》報導，警方目前已經查清有6張面額為200元的三倍券廢券流出，總計共有4名檳榔攤業者受害。至於廢券為何會流出，新光銀行西屯分行週日（13日）雖然沒有營業，但有不少員工在辦公室進進出出，緊急核對內部帳務作業，不過，詳細的狀況仍有待週一（14日）複查結果出爐才能釐清。

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