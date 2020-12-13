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拿「對折三倍券」買菸…老闆一看傻眼！　台中2男曝10張廢券來源

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記者趙蔡州／綜合報導

台中市石岡區有一間檳榔攤業者指控，他們日前收到2名男子上門購物，使用對折的三倍券消費，後來他們攤開檢查才發現，該三倍券早就已經兌付、有銀行的收付章，氣得馬上報警。警方獲報後以車追人，迅速在台中市抓獲使用廢券的2名男子，2人均供稱「三倍券是撿到的」，詳細案情待進一步釐清。

檳榔攤許姓老闆娘指控，2名年約30歲左右的男子11日下午上門購物，拿出2張200元的對折三倍券說要買菸，起初她考量到自己從未收過三倍券，出言婉拒，對方聽了就一直跳針「這個等於現金啊」，她才勉強收下，直到後來工作到一段落，她才拿出三倍券檢查，結果就發現2張三倍券早就兌付過了。

▲▼ 台中三倍券 。（圖／民眾提供）

▲台中商家收到已經兌付過的三倍券。（圖／民眾提供）

許姓老闆娘表示，2張三倍券的背後均蓋有「新光銀行西屯分行」收付章，日期為7月28日，另外還有釣具行的統一編號專用章，消費日期為7月27日，「你銀行怎麼可以再讓它流出來，不是銀行就要收走了嗎，怎麼能再流出來，而且消費日期還是7月，現在已經12月了。」

她無奈說「我因為剛好還有3本三倍券，，加上我最近有想要買洗衣機，我就想說收下這2張，不然平常我是不收的」、「我們會被騙，就是因為對方把它折起來，折起來的時候，你就沒有看到，它有蓋印章，你看外面它就是真的三倍券，你就會收啊。」

▲▼ 台中三倍券 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方以車追人，將2名嫌犯帶回偵訊。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方接獲報案後，2人的行為已經涉及詐欺罪嫌，他們調查沿途監視畫面以車追人，發現30多歲洪姓男子與另一名表兄弟涉有重嫌，後續也在神岡區、西屯區分別找到2人，2人在偵訊時供稱「三倍券是撿到的」、「撿到10幾張，已經全部用掉了」，詳細情況仍待進一步釐清。

 
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