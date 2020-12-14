跑出向前突破的決心！跑步4建議帶你迎向自我新境界

▲為了讓跑友們都能拿出最佳狀態迎接馬拉松賽事，「RUNiROUND慢跑俱樂部」提供4項建議，幫助跑友調適心態和體能，在比賽中盡情發揮實力，展現突破自我的決心。（圖／RUNiROUND慢跑俱樂部提供，下同）

生活中心／綜合報導

2020年受到新冠肺炎疫情嚴重影響，國際間各大馬拉松賽事不得不取消，台灣上半年也減少了許多比賽，許多跑者難耐對跑步的強烈渴望，心中那股熱愛的跑步魂就是無法停止。所幸台灣疫情控制得宜，年末即將進行盛大的國際馬拉松賽事，讓愛跑步的人有拚盡全力挑戰自己並驗收成果的機會；跑友為了備戰馬拉松各有方法，像是加緊累積目標里程數、努力調整配速、加強肌耐力訓練等，如Nike的「YOU CAN'T STOP TAIPEI」精神，期盼能在賽事中向前突破自我。

不過想要完成一場馬拉松，除了需要訓練體能之外，穩定的心理狀態也相當重要。不論是初馬新手或是馬場老手，在比賽前總會浮現許多擔憂，「自己現在的速度到底夠不夠？」、「腳上舊傷會復發嗎？」、「會不會當天拉肚子？」、「要是跑不完上回收車怎麼辦？」每一項擔心都可能影響比賽表現，此時要拿出像防疫一樣的「超前佈署」功夫，賽前一一評估狀況並且調整；但要放輕鬆面對賽事，因為跑馬拉松最重要的不為勝負、而是挑戰自我，一次一次的經驗中學習調整更好的呼吸、步伐，甚至逐次突破個人紀錄，正是這些增添馬拉松路跑運動令人著迷的魅力。

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為了讓愛好跑步的跑者都能拿出最佳狀態迎接即將到來的臺北馬拉松賽事，響應Nike「YOU CAN'T STOP TAIPEI」精神的「RUNiROUND慢跑俱樂部」團隊，為跑者準備了關於賽前與訓練的4項建議，幫助跑友調適心態和體能，在比賽中盡情發揮實力、達成目標又能跑得開心。

建議一：基礎5公里訓練比想像中更有用

有時為了贏取目標只顧著往前衝，卻忘記能跑到最後靠的是一步步努力邁開腿腳跑出來的，踏實跑出每一步才能完美達陣。「RUNiROUND慢跑俱樂部」建議不論是全馬新人還是老手都可進行「5公里訓練」，像是行程忙難有長時間訓練的人，就將5公里的速度維持好；想要破PB（個人最佳紀錄）的人，先從突破5公里最佳記錄開始；想要配速，就嘗試將連續5次1000公尺的時間控制好；希望順利完成共8個5公里的全馬，當然要先跑好一個5公里。而想開始減量訓練的人也可以從5公里開始慢慢往下，降低訓練量。完賽的自信與體能正是來自於一次次紮實的5公里訓練。

建議二：帥氣跑鞋＋汗水 生成突破自我的信心

能夠跑到最後、跑出理想成績的馬拉松選手，不光是平日訓練紮實，需愈跑愈熟練、愈了解自己的狀況；自信心也是驅動跑者的重要能量，具備向前突破的決心更要相信自己做得到！「RUNiROUND慢跑俱樂部」鼓勵跑友們，那些因跑步而流下的每一滴汗水和跨出的每一個步伐，都是使人成長的養分，鍛練體能更強大了心智。另外，在濕冷的冬季，穿上一雙Nike具防潑水與透氣性能、外型又帥氣亮眼的跑鞋，能讓人跑得更自在舒服、更勇往直前，處於舒適狀態的跑者也會覺得更有信心，當心理反饋到生理上，在跑道上呼嘯而過的不只是速度，還會是超越自我目標的絕佳表現。

建議三：勇敢面對痛苦撞牆期 跨過就是甜美新滋味

馬拉松非常看重跑步續航力，跑者必須掌握自己的節奏，調整好步伐及呼吸頻率，全心精準穩定配速，才能在馬場後半段維持最佳實力！要做到這一點需要經過多次練習，過程中許多人都會面臨痛苦的撞牆期。尤其在比賽時出現撞牆期，不光是肉體感到難受，心裡也會陷入身不由己的痛苦情緒中，「RUNiROUND慢跑俱樂部」認為此時能做的就是告訴自己放下痛苦感，專注思考如何將狀態重新調整回來，如果路程中剛好遇到補給站，跑進去吃點東西、喝口運動飲料，緩和心情儲備新能量是不錯選擇。衝破撞牆期那道坎，對跑者而言是進步，也能從中體驗另一番跑步滋味。

建議四：賽前養精蓄銳 適度休息才能發揮最強實力

「RUNiROUND慢跑俱樂部」提到，經驗較少的跑友會因為比賽即將到來，求好心切加重訓練，但其實若賽事約剩下一個月時間，每天積極長距離鍛鍊幫助並不大。反而應該讓身體進入恢復期，學著調整作息，充足睡眠好好休息使肌肉更放鬆，心平氣和地看待比賽，儲備體能養精蓄銳，才能在比賽當天全力釋放完全發揮。

不論是為了什麼目標開始接觸馬拉松，「RUNiROUND慢跑俱樂部」提醒跑者莫忘初衷以及跑步帶來的快樂平靜。平日有效訓練、賽前掌握訣竅、場上為自己做好心理建設就出發吧！在本屆臺北馬拉松賽道上不為勝負而跑，只為那一份來自靈魂－－「YOU CAN'T STOP TAIPEI」的呼喚而跑，在充滿難關的2020年末，奮力跑過阻礙、盡情感受跑動每一步帶來的昂然生命力。

跑起來，燃燒熱情和鬥志►►►