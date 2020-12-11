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線上馬拉松開跑！ 跟著「富邦人壽健康邦」FUN膽解任務

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▲▼ 富邦 品牌提供

▲富邦人壽整合線上、線下活動，以LINE主題帳號方式推出「健康邦」，邀請大家一同邁向健康生活。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

全台瘋路跑，你跟上潮流了嗎？根據統計，台灣每年約有近千場路跑、不管是單純較勁體能、主題聯名馬拉松，許多人都會在假日選擇揮灑汗水、享受努力奔跑後得來的成就。對此，富邦人壽首創健康促進理念LINE主題帳號「富邦人壽健康邦」，推出線上馬拉松季活動「特訓Fun膽跑」要陪大家一起迎戰各項路跑賽事，再結合最夯的點數經濟週週抽LINE POINTS，號召全民一起透過「健康邦」邁向更健康的生活。

現在只要在LINE上面搜尋「富邦人壽健康邦」，就能輕鬆加入線上馬拉松季活動，「特訓Fun膽跑」是專門替跑友準備的特訓菜單，透過有趣的任務例如到指定地點打卡，為自己增進體能，還可有抽LINE POINTS。

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如果還沒有路跑習慣的消費者也別煩惱，就從「健走」開始做起，根據富邦人壽、陽明大學發表的「50+健康方程式」發現，穩定的增加健走步數，可以有效降低心血管疾病與認知衰退風險，若每日能多走1,000步，相較於一年前其身體衰退速度預測可減緩19%，行動力減緩風險亦降低23.5%。因此，為了鼓勵民眾多健走、顧健康，在健康邦中也有「每日登入健走步數　抽LINE POINTS」，只要輸入當日健走步數，同樣可以參加抽獎，不只天天替自己累積健康資產，更有機會獲得LINE POINTS增加生活的小確幸。

富邦人壽總經理陳俊伴表示：「保險趨勢已由事後理賠，移轉至健康管理的事前預防，富邦人壽致力提升全民健康促進理念，長期贊助各大運動賽事，如高雄富邦馬拉松、富邦人壽UBA，亦於全台各地舉辦健走、關懷失智議題等，為持續擴大影響力，打破區域限制，整合線上線下，推出『富邦人壽 健康邦』LINE主題帳號，鼓勵大眾多運動達到事前預防效果。」未來「富邦人壽 健康邦」更將串聯大型賽事、健康新知及失智關懷等資訊，將這些理念融入大眾日常生活中，打造全民健康數位生活圈。

【加入「富邦人壽 健康邦」LINE主題帳號】：https://lin.ee/xyJrtPY

▼「富邦人壽　健康邦」將不斷推出各項任務、健康新知，陪伴大眾邁向健康生活。

▲▼ 富邦健康邦

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