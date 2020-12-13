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新北福隆南雅菁桐農村再生培根社區　觀摩研習實際交流收穫滿滿

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▲新北福隆南雅菁桐農村再生培根社區 觀摩研習實際交流收穫滿滿。（圖／新北市農業局提供）

▲南雅社區體驗大北坑休閒農業區的茶樹迷宮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導貢寮福隆社區、瑞芳南雅社區及平溪菁桐社區完成農村再生培根進階班課程，帶領社區參訪桃園龍潭大北坑休閒農業區及宜蘭中山休閒農業區進行觀摩，了解經營理念及環保生態農法及副產品的歷程，將成為社區未來發展的重要基礎。

農業局表示，農村再生培根計畫為培養社區永續經營能力，課程採循序漸進的方式依序由關懷班、進階班、核心班、再生班，完成四階段共92小時課程為其鋪墊社區營造扎實之根基。為實踐教程中所學，進階班觀摩研習實作課程，目的是讓培根社區先行參訪成功案例以及與之實際交流對談，透過實際走訪來達到反思與進步。

▲新北福隆南雅菁桐農村再生培根社區 觀摩研習實際交流收穫滿滿。（圖／新北市農業局提供）

▲菁桐社區與中山休閒農業區經驗交流分享。

因此，對應本年度三個社區為了提升經營想法進行產業轉型，實際參訪以產業經營、產品加工及場域環境為主要特色的桃園龍潭大北坑休閒農業區及宜蘭中山休閒農業區，社區透過參訪過程了解休閒農業場域經營理念及環保生態農法應用，及副產品的生產歷程，凝聚社區對農再計畫的展望。

南雅社區理事長羅世宗表示，透過此次觀摩研習活動著實為社區打開了新一扇窗，也使社區了解營造農村社區生產、生活、生態的三生產業的重要性，未來會朝向三生並重並吸引更多年輕人回流。

農業局長李玟表示，福隆與南雅社區皆屬於漁村社區，居民皆有完整的漁業經驗傳承且本身也具備相當實力，透過轉型觀光漁村的方針，以發揚在地農漁業傳統特色。而菁桐社區盛極一時的礦業歷史，透過此次觀摩研習交流活動，使進階班社區了解農再社區所建構的「生產、生活、生態」三生樣貌，將為新北市現有的16個農村再生社區，增添新的生力軍。

▲新北福隆南雅菁桐農村再生培根社區 觀摩研習實際交流收穫滿滿。（圖／新北市農業局提供）

▲南雅社區體驗辨別茶葉品種食農教育課程。

▲新北福隆南雅菁桐農村再生培根社區 觀摩研習實際交流收穫滿滿。（圖／新北市農業局提供）

▲南雅社區進行特色客家麻糬DIY體驗。

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