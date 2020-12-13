上千人次搶修！台鐵東正線14日恢復單線雙向通　24小時監控邊坡

▲台鐵猴硐走山路線中斷！13日東正線搶修通車，14日恢復單線雙向通。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

臺鐵瑞芳=猴硐間K12+233處4日因連日大雨造成邊坡走山崩塌，土石淹沒東、西正線，導致路線雙向中斷，臺鐵局隨即成立一級應變小組，截至12月13日下午4時止，累計動員約1083人次、出動約321架次大型機具至現場冒雨搶修，歷經10天日夜連續趕工，共計清運近1萬立方公尺土石，預計於13日晚上9時完成東正線搶修通車，14日恢復正常行車。

臺鐵局表示，東正線預計於13日晚上7時完成搶修工程，並進行軌道路線、號誌及電車線之運轉測試，確認安全後，於晚上9時通車，安排進行列車迴送作業。該區間將於14日以單線雙向運行，並設置全測站（28處邊坡安全偵測點）以儀器及人力24小時監控邊坡，確保安全。

台鐵指出，搶通後首班車為14日上午4時57分由八堵站發車的4704次區間車，預計5時11分從瑞芳站駛出，5時17分駛入猴硐站，當日對號列車除561次（莒光號）花蓮-七堵間停駛、82次（莒光號）、74次（莒光號）樹林-宜蘭間停駛（團體列車）。

▲▼猴硐鐵路修復空拍。（圖／記者林振民攝）

2次（觀光列車）臺北-礁溪間停駛及502次（莒光號）樹林-臺北間停駛外，全線恢復正常行駛，惟為考量行車安全，行經該區間列車將採限速40公里慢行通過，行車時間略有延誤，敬請見諒，全線將於12月15日起恢復正常班次。

台鐵指出，本次坍方路段於4日上午在距離軌道90公尺遠之高邊坡處，因破碎岩層夾雜土石，經連日大雨造成大規模土石滑動，破壞既有擋土設施，造成大規模走山坍方，原初估3800立方公尺土方，因大雨持續不斷致坍塌規模擴大至長度約100公尺，鬆動土方約近1萬立方公尺，加以連日大雨造成出水泥流及邊坡鬆動滑落，增加搶修難度，經緊急加設臨時水路及鋪設鋼板，機具方能於坡面進行搶修工作。

台鐵表示，在12月11日清晨辦理邊坡整坡作業時，發現頁岩層滑動走山情形較原預期嚴重，約向軌道側滑動10～15公尺，且滑動至軌道東、西正線上方，更增加土石清挖困難度，經臺鐵局長張政源局長邀集各專業單位緊急研商後，提出因應方案，方確保搶修作業持續順利進行。

全部搶修作業經工務段耗時10天完成土方清運、採階梯式進行刷坡並打設224支鋼軌樁，及軌道鋪設整正，接續由電力及電務段同仁進場辦理電力及號誌復原工程，現場預計於13日晚上9時完成東正線搶修通車。

路線中斷迄今長達10天，經交通部協助請公路總局協調客運業者緊急啟動接駁作業，並請高速公路局加強國道5號交通監控，以利車流順暢；自12月4日至13日下午4時止，城際運輸（臺北往返宜蘭、花蓮）部份，國道客運路線總計開行1萬6034班，共疏運33萬3549人次；區間接駁運輸（瑞芳往返猴硐）部分，總計開行1748班，共疏運1萬5005人次。



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