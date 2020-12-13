卸完貨就閃人！好市多推車「被扔路邊」　網嘆：公車站旁也一堆

▲使用完推車應隨手歸位。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多台灣人都會到美式大賣場好市多（Costco）購物，有時買的東西很多，就會需要使用到推車，不過，使用完畢後，卻總會有人未將推車歸位、直接置於路邊。一名網友發文表示，他先前去中和好市多購物時，撞見賣場門口竟凌亂的停放好幾台推車，讓他當場傻眼，「推車可以這樣棄置？」而照片曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「Costco的推車可以隨意丟路邊」為題丟出討論，他先前去中和好市多購物時，人潮一如往常的多到爆，必須排隊才能入場；而在進去賣場前，他留意到門口外竟凌亂的停放著好幾台推車，「推車可以這樣棄置？整個人行道都是你家？」

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▲好幾台推車都被仍在賣場外。（圖／翻攝自PTT）

原PO對於這樣的情形感到難以置信，諷刺說道「台灣最美麗的風景是人」，使用完推車就將其歸位明明是很基本的事情，台灣怎麼會有人這麼沒水準？

照片曝光後，不少網友留言回應，「沒推回家就算客氣了」、「不意外，機車都會被亂放飲料瓶」、「美國也常見，還帶回家的都有」、「破窗效應？我去的時候沒看到這個」、「一個人亂，後面的人就跟著亂」、「內湖日常」、「難怪中和每次車都不夠」、「內湖超多啊，還有推到公車站旁邊的」、「好市多還要派人負責收推車」。