花蓮「雙媽會」合體繞境！香案發爐　民眾驚呼：媽祖顯靈

▲花蓮市長魏嘉賢帶領公所同仁敬香祈福，香案突然發爐，令現場信衆直呼媽祖顯靈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼去年白沙屯拱天宮媽祖之後，花蓮港天宮今年37年宮慶，邀請到北港朝天宮媽祖與港天宮媽祖「雙媽會」合體，一連三天在花蓮以車隊及徒步巡安祈福遶境。11日晚上七點半，車隊來到花蓮市公所，市長魏嘉賢偕主任秘書翁美華與公所員工擺香案恭迎，祈求媽祖保佑合境平安、風調雨順，現場更因發爐，讓信眾們更深信媽祖慈悲，庇護眾生。

北港朝天宮媽祖、花蓮港天宮港天媽，雙媽遶境祈福首日下午，車隊由港天宮出發，沿途前往美崙福慈宮、花蓮縣政府、花蓮縣議會，晚上七點半來到花蓮市公所，魏嘉賢與公所員工已在現場擺香案恭迎。首日車隊遶境，各式陣頭與裝飾華麗的藝閣車行經花蓮市區，不少信徒持香迎接，更前來市公所恭迎媽祖，市公所將敬拜過的壽桃提供給信徒們，分享喜悅。

魏嘉賢說，花蓮港天宮慶祝37年宮慶，促成北港朝天宮媽祖三百年來第一次來到花蓮，相當不容易，現場也看到信徒的虔誠，讓他內心十分感動，祈求媽祖保佑合境平安、風調雨順，尤其在疫情期間，更企盼媽祖大慈大悲，護佑全球。香案出現「發爐」，信眾嘖嘖稱奇，紛紛合掌敬拜，深信媽祖顯靈，企盼庇護眾生。

▲雙媽遶境祈福首日晚間來到花蓮市公所，由市長魏嘉賢接駕。

12日媽祖遶境，由港天媽及朝天宮兩尊媽祖以「三媽會」合體，進行車隊及徒步遶境祈福，上午車隊在吉安鄉遶境，十一點半左右在花蓮縣客家文化會館停駕，下午一點半由花蓮縣客家文化會館起駕，徒步遶境路線將會在花蓮市金三角，鑽鑾轎保平安的地點分別在中原路與重慶路口以及花蓮港天宮。

12月13日上午七點從港天宮起駕，前往壽豐鄉國聖廟、順民宮、鳳林鎮碧雲寺、壽天宮、光復鄉保安寺、瑞穗鄉青蓮寺、玉里鎮媽祖宮、富里鄉義聖宮等八處遶境，預計在13日下午三點半，朝天宮媽祖將於義聖宮起駕，一路往南陸巡。

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