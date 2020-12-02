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看廟會遶境活動推擠爆衝突　兩派7男大亂鬥！3人掛彩送醫

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記者邱中岳／台北報導

北市青山宮將於4日開始舉辦遶境活動，1日晚上8時許，位於和平西路上的爐主壇卻發生鬥毆案件，現場3名男子因觀看廟會活動，與另派人馬發生衝突遭攻擊受傷，警方到場將在場2人送醫，也在台大醫院找到另名受傷男子，8小時內帶回涉案4名嫌犯。

萬華分局調查，23歲的侯姓、樊姓以及38歲的沈姓男子，1日晚上8時許前往參加青山宮遶境前的活動時，在青山宮爐主壇前與另派27歲的李姓男子等7人起衝突，雙方隨即大打出手，其中李男更持鐵條朝沈姓男子大腿揮刺。

▲▼萬華青山宮在遶境活動前夕，舉辦登壇活動時因迎神造成2派人馬衝突。（圖／畫面翻攝黑色豪門企業）

▲青山宮遶境活動將於4日開始，沒想到1日在爐主壇前發生圍觀民眾鬥毆事件。（圖／翻攝黑色豪門企業）

事後2派人馬散去，被攻擊的3人其中2人留在現場，警方到場將頭部受傷的樊男、右大腿遭刺傷的沈姓男子送往和平醫院，又在台大醫院發現右大腿受傷的侯姓男子，事後3人經過縫合、治療後並無大礙。

警方初步了解，雙方均是由新北市到青山宮前觀看青山王登殿大典，並非廟方的工作人員，但因圍觀推擠，所以才造成肢體衝突，最後警方8小時內帶回涉案的7名男子，訊後依照刑法聚眾鬥毆送辦。

▲▼青山宮遶境活動將於4日開始，沒想到1日在爐主壇前發生圍觀民眾鬥毆事件。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲2派人馬青山宮前看熱鬧，卻因推擠發生衝突，其中一方2人腿部遭刺，另名則頭部重創。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，為了維護「青山宮靈安尊王」165周年祭典活動能夠順利進行，萬華分局也向北市警局申請230名警力投入維安，甚至連霹靂小組以及蒐證刑警也都協助配合。

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