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300年首次東巡花蓮！北港朝天宮＋港天宮「雙媽」合體繞境祈福

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▲▼北港朝天宮媽祖莊嚴法相。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼北港朝天宮媽祖莊嚴法相。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼去年白沙屯拱天宮媽祖之後，今年花蓮港天宮37年宮慶，邀請北港朝天宮媽祖與港天宮媽祖「雙媽會」合體，自12月11日到13日舉辦盛大遶境祈福，這也是朝天宮媽祖三百年來首次東巡花蓮。

▲▼北港朝天宮媽祖莊嚴法相。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

媽祖鑾轎繞境抵達縣府時，花蓮縣長徐榛蔚率領各局處首長及縣府同仁列隊接駕，並擔任主祭官帶領港天宮董事長賴榮文、縣府各局處首長行三獻吉禮、三跪十二叩首最敬禮虔誠敬拜，祈求媽祖庇祐花蓮鄉親、地方鄉土，人民安居樂業、闔家康泰，現場許多信眾將身上的護身符過火，祈求媽祖庇祐，場面莊嚴隆重。

花蓮港天宮媽祖共同遶境，11日遶境駕臨縣府，為花蓮縣政府七千名員工賜福，祝福全體同仁身體健康、家庭幸福美滿，安心為花蓮全縣鄉親服務，推動各項縣政及建設，打造幸福宜居城市。

▲▼北港朝天宮媽祖莊嚴法相。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼媽祖鑾轎繞境抵達縣府，縣長徐榛蔚率各局處首長及縣府同仁列隊接駕。

主辦單位港天宮同時也準備了300份限量小禮物，包括100份2021年媽祖年曆以及200份平安米，民眾12日晚上8點到10點來港天宮，現場擲出一個聖筊，即可二擇一帶回家；晚來的民眾，也可以88元購得。這次送出的限量小禮物之中，港天宮首次嘗試以文創商品發想，產製而成的「平安米」，為第一期的花蓮米，由花蓮市的碾米廠新鮮直送，一包約300公克，不僅方便攜帶更具紀念價值。

▲▼北港朝天宮媽祖莊嚴法相。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

三百年來朝天宮媽祖首次東巡來到花蓮，各界都格外重視，雖然國內疫情相對穩定，但對於防疫工作還是沒有絲毫的折扣憂。針對這次活動，中華電信花蓮營業處贊助「媽祖遶境」網路，讓無法來參與媽祖遶境的信眾可以透過「花蓮港天宮 港天媽」FB粉絲團一起共襄盛舉。

▲▼北港朝天宮媽祖莊嚴法相。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

信眾將身上的護身符過火祈求保佑。

今(11)日朝天宮及港天宮「雙媽會」車隊遶境由花蓮港天宮起駕，沿途經台九線、復興國小、福慈宮、化道路、府前路、中興路、中美九街、永興路、府前路(花蓮縣政府、花蓮縣議會)、永興路、中美路、復興街、林森路(花蓮市公所)、民禮路、進豐街、聖天宮、雲門翠堤(商校街)、國盛一街、國聯三路、國聯五路、國聯一路、中山路、富安路、富裕十一街、富強路、中山路、港天宮(駐駕)，吸引全國各地媽祖信徒前來，在花蓮掀起一股「瘋媽祖」的熱潮。

▲▼北港朝天宮媽祖莊嚴法相。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚隨聖獐繞境。

12日北港朝天宮媽祖花蓮賜福遶境，上午7時將自花蓮港天宮起駕於市區和吉安鄉遶境，預計下午13時30分將從花蓮縣客家文化會館起駕徒步遶境，

詳細路線如12月12日車隊及徒步遶境行程，請問上網　https://reurl.cc/Y6AeVX 查詢，歡迎信眾參拜祈福。

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