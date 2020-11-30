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「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎進駐！神衣配件、百年文物首度展出

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▲▼「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」（圖／文化總會提供）

▲「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」開跑，首度向外界展示白沙屯拱天宮的百年珍貴文物。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

12月的台北城集結許多台灣「大咖神明」，繼29日北港媽駕臨萬華後，苗栗白沙屯拱天宮媽祖的文物展「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」也將於12/1在文化總會開展！其中有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖鑾轎也特別進駐，不但是首度向外界展示珍貴文物，連拱天宮委員都沒看過；還有珍貴的百年進香影像也一次曝光。

▲▼「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」（圖／文化總會提供）

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▲大咖神明進駐台北！苗栗白沙屯拱天宮媽祖的文物展「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」開跑。（圖／文化總會提供）

文化總會首度與拱天宮合作，以「白沙屯媽」、「彼時同行」、「進香路上」3個主題，呈現白沙屯媽祖具豐沛的在地能量。據悉此次展出很多文物「連拱天宮的委員都沒有看過」，文總發言人湯佩儀透露，展間除了有媽祖的「神衣配件」，還有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖鑾轎也進駐文總；而屢受信徒津津樂道的媽祖在2001年帶領信徒蹽過濁水溪的身影，也將以「微縮模型」方式重現在特展中。

另外白沙屯拱天宮進火用的「百年陶瓷火缸」，以及貼有封條承放火缸的「木製香擔」，對有參與過進香的信徒來說，都知道是神聖不能靠近的「兩大聖物」，隨團工作人員因為要護香火不滅，常常需承受很大的壓力與耐力，這其中學問與科儀，都將在文總特展中開箱解密，讓信徒現場直擊。

白沙屯拱天宮管理委員會文化組執行長洪建華說，每年白沙屯媽祖帶領數以萬計的民眾，不辭迢迢近2百公里路，從苗栗白沙屯徒步至北港朝天宮，為的就是燃引終年不滅長明燈的萬年香火，將神聖之火平安引回白沙屯護佑地方人民，回程時香火不滅的照料是重要任務，會有專人日夜照應火缸，及置放火缸的香擔。

▲▼「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」（圖／文化總會提供）

▲「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」。（圖／文化總會提供）

而白沙屯拱天宮進火用的火缸為陶瓷，是超過百年的重要文物，為避免珍貴的火缸受炙熱高溫損傷，北港朝天宮的工友班每年都義務為拱天宮媽祖「糊火缸」，將百年火缸內外糊上一層隔熱的防火材料。洪建華說，拱天宮堅持使用陶瓷質的百年火缸，而不以銅製爐替代，更循古法保留「糊火缸」的工序，對台灣傳統技藝保留格外珍貴。

至於為何白沙屯媽選在文總辦的文物展？洪建華表示，先前看文化總會辦過很好看的媽祖數位展，對於此次跟文總合作「百年香隨特展」很有信心，希望北部朋友能就近感受到白沙屯媽的溫暖。洪建華也說，白沙屯媽已徒步進香代代相傳近200年，累積了非常多動人的故事，也有很多媽祖隨身文物的累積，「拱天宮希望這些收藏，不束之高閣，而是應該讓更多人了解到白沙屯媽在悠久的歷史中，始終保有純然璞真的面貌，呈現白沙屯媽親近人的本質」。

▲▼「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」（圖／文化總會提供）

▲「百年香隨—白沙屯媽祖進香文化展」希望北部朋友能就近感受到白沙屯媽的溫暖。（圖／文化總會提供）

百年香隨——白沙屯媽祖進香文化展
展期：2020-12-01至2021-01-31
地點：文化總會城南空間NO.1
地址：台北市中正區重慶南路二段15號
時間：10:00~17:00
休館：周一及國定假日
（參展民眾請配合實名制登記及全程配戴口罩）

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