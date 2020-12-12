陳文茜諷「台灣第一」走在香港前面　轟政府用換照權關掉電視台　

▲陳文茜、蔡衍明。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

中天新聞台12日零時自有線電視52頻道下架。在中天主持「文茜的世界週報」節目的資深媒體人陳文茜11日晚間表示，中天新聞會再出發，丟開24小時播新聞模式，將會變得更好，她希望大家不只支持另一個聲音，而是抗議另一個型態的獨裁，世界上沒有民主國家用換照權關掉一個電視台，台灣是第一，甚至走在香港前面。

播出超過15年的「文茜的世界週報」11日晚間10時在YouTube推出最後一集的特別版內容，與中天一起守夜最後2小時。陳文茜透露，這一集由她製作，內容有德國總理梅克爾、美國大選，也有屬於「文茜的世界週報」15多年來的所有回憶。

在節目尾聲，陳文茜強調，從2015年開始到2019年，「文茜的世界週報」每次採訪費用超過百萬，但中天電視台不在意採訪能換回來收視率、得獎的肯定，他們只在乎是否讓台灣下一代了解，不可錯過未未來世界趨勢。

陳文茜表示，中天是她工作15年又3個月的電視台，很感謝他們過去無私的支持，給予的資源讓製作節目可以超越外電，突破外電不會告訴大家的事情。

陳文茜指出，這電視台很快就會從電視螢幕上消失，但它不會消失，而是留在YouYube上，頻道會再出發，但會有不同的製播模式，一是可以丟開24小時新聞，因為只要24小時，新聞必然浮濫，所以它會更好。

陳文茜繼續說，第二，中天知道現在訂閱的觀眾是如何支持他們，所以中天不會濫用觀眾的支持，未來會把節目做更好，所以她希望大家不只是支持另外一個聲音，而是抗議另一個型態的獨裁。

她強調，這世界上沒有一個民主國家可以用換照權關掉一個電視台，在全世界民主國家裡，台灣是第一，甚至走在香港前面。

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