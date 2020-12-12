25歲上中天政論節目累積經驗　徐巧芯：如今想起來心懷感恩

▲國民黨北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中天新聞台聲請假處分案11日遭台北高等行政法院駁回，因此執照11日午夜到期過後，正式從有線電視下架。國民黨台北市議員徐巧芯在臉書表示，11日晚上好多人在看中天電視台，但不管喜不喜歡，現在開始電視上都看不到了。

「我是政論節目常客，但很少很少很少去中天，說起來應該立場相對客觀，完全沒有任何個人利益牽涉其中。」徐巧芯認為，NCC應該要用有條件換照的方式處理此事為佳，否則就要提出更加充足、有說服力的證據才做這個決定，不過再怎麼說，木已成舟，現在打開52台也黑畫面了。

徐巧芯表示，中天的「台灣顧問團」節目是她6年前、第一次連續上政論節目累積經驗的地方。看照片就知道相當生嫩，25歲的她在這個節目也開始認識不少名嘴、政治人物，包含前立委沈富雄也是在這裡初見的。

徐巧芯說，這段過程，對她個人而言是很好的歷練，如今想起來心懷感恩，故在今晚以此照片紀念，「中天電視，再會！」

▼徐巧芯臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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