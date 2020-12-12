「春天出發打到冬天才回家」　花防部戰車營完成聯訓測考凱歸

記者蘇晏男／台北報導

「他們從春來出來，打到冬天才回家」。陸軍花防部戰車營在歷經283天的作戰訓練測考後，11日凱旋歸來，花防部特地舉辦「百卉含英、英雄凱旋」榮譽臂章頒贈典禮暨家庭日活動，慶祝花防部自民國78年成軍以來，戰車營官兵成為單位內首支完成三軍聯合作戰訓練測考的部隊。





▲花防部戰車營歷時9個月完成三軍聯合作戰訓練測考。（圖／翻攝自青年日報臉書）



根據《青年日報》報導，花防部戰車營從春天出發，歷時9個月283天才返鄉，他們熬過無數無數個辛苦的日子順利完成測考，並在家人的支持下，鍛鍊出鋼鐵般的意志。

花防部指揮官李榮華中將不僅親自在典禮上頒贈「榮譽臂章」予營長、連長和士官長，也致詞表示，參加聯勇操演，對戰車營官兵而言意義非凡；歷時9個月的移防、演訓，可謂「從春天整軍出發，到冬天任務結束才返家」，而最難能可貴的是，同袍齊心協力、不畏艱苦，只為單位榮譽而奮戰。

另外，值得一提的是，透過「百卉含英、英雄凱旋」活動，戰車營內的一名梁姓中尉特地準備求婚橋段，向身旁的女友求婚，場面溫馨。

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