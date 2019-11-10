休假PUB狂歡！花防部2官兵酒醉鬧事　見警上前「狠咬+揮拳」...清醒超後悔

▲陸軍花東防衛指揮部2官兵酒後鬧事，將依法送辦。（圖／翻攝自Google地圖）

記者陳韻如／花蓮報導

陸軍花東防衛指揮部8日深夜傳出一名下士與上兵在PUB與民眾鬥毆，而令人詫異的是，警方獲報趕抵現場，2人竟還不願配合警方盤查，作勢揮拳要毆打警方，其中上兵甚至張口咬傷警方手指，模樣相當囂張。事後2人也被帶回偵訊，全案將依妨害公務以及傷害罪現行犯送辦。

據了解，涉嫌酒醉鬧事及咬傷警方的官兵隸屬於陸軍花東防衛指揮部，8日深夜，該鬧事2人及另名官兵趁著休假期間到PUB飲酒狂歡，疑似喝多了，與其他酒客發生口角、互毆。

目擊民眾見狀趕緊報警，而警方趕抵現場時，2人不滿遭到盤查，竟作勢揮拳要打警方，其中上兵甚至張嘴咬傷警方手指，警方當下氣得立刻將2人逮捕，並以妨害公務以及傷害罪現行犯送辦，全案刻由花蓮地檢署偵辦中。

陸軍花東防衛指揮部事後表示，後續除配合檢警調查，並秉「刑懲併行」原則，檢討並給予懲處；另外也會加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。

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