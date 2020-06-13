阿兵哥打靶竟找生存遊戲業者來教　中校廠長遭軍方法辦

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

花東防衛指揮部聯勤二支部花蓮聯保廠8日下午至花蓮縣新城鄉北埔村復興北營區打靶，中校廠長楊昆霖請來民間生存遊戲陳姓業者教阿兵哥打靶，業者竟未著全副武裝、戴鋼盔就拿軍方制式T91步槍實彈射擊。對此，陸軍花東防衛指揮部表示，經單位調查屬實後，主動移送法辦，並依規定辦理懲處。

花防部聯勤二支部花蓮聯保廠8日下午至復興北營區打靶，廠長楊昆霖竟請來生存遊戲業者教導士兵打靶，事後有官兵將過程貼上臉書社團「靠北長官3.0」，才讓整件事情曝了光。

對此，陸軍花東防衛指揮部13日晚間證實，所屬第二地區支援指揮部楊姓軍官，於6月8日在單位實施步槍射擊期間，邀請曾經是軍職射擊教官之陳姓退伍軍人協助射擊訓練，並登上靶台射擊，經單位調查屬實後，主動移送法辦，並依規定辦理懲處。

花防部強調，針對楊姓軍官的違失行為，將依照「刑懲並行」原則，秉公處理，另援引為例，持恆加強靶場紀律，以嚴肅軍紀。

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