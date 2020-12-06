專案小組穿隔離衣逮逃逸越南女移工 　與同鄉共處一室2人火速採檢隔離

記者張君豪／台北報導

4日晚間10點多，移民署接獲衛福部通報台灣新冠肺炎（covid-19）688案例接觸者失聯通報，立即緊急會同北區事務大隊台北、新北專勤隊、科技偵查中心，以及警政署刑事局、台北市刑大、外事科、中正一、中正二警分局、新北市新店分局共組專案小組，由警政署刑事局全面調閱監視器、手機封包訊號定位協尋，6日凌晨6點多在台北市和平醫院旁一處民宅查獲該名逃逸越南移工。

▲移民署尋獲逃逸越南女移工，移民署國際及執法事務組長張文秀受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署尋獲逃逸越南女移工，專勤隊人員全身隔離衣上門接觸逃逸個案。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組人員在衛福部人員指導下，全身穿著隔離衣、防護面具將其送往醫院採檢後送往檢疫處所隔離，警方並查出這名越南逃逸移工受雇於一名家住新北市新店區的雇主，是否和雇主有接觸，專案小組仍需配合衛福部防疫中心後續疫調釐清。

移民署國際及執法事務組長張文秀表示，移民署和警政署4日晚間10時許接獲指揮中心通報，有越籍移工無法聯繫上，就成立專案小組追查，所幸不倒兩天時間、今天清晨6時許於北市民宅查獲，該個案目前並無發燒或咳嗽等染疫症狀，但現場有另名越南女移工與逃逸個案共處一室，移民署人員將兩人採檢後立即送檢疫所隔離。

但知情人士透露，目前衛福部所規定的逃逸失聯狀態要在3天以上才算，但這名越南籍移工因有染算此情形，是依指揮中心通報追查。離開雇主原因仍需後續疫調追查，對此移民署表示疫調及接觸風險追查、公布資訊是衛福部防疫中心權責，對此移民署不便對外說明。

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