　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

專案小組穿隔離衣逮逃逸越南女移工 　與同鄉共處一室2人火速採檢隔離

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

4日晚間10點多，移民署接獲衛福部通報台灣新冠肺炎（covid-19）688案例接觸者失聯通報，立即緊急會同北區事務大隊台北、新北專勤隊、科技偵查中心，以及警政署刑事局、台北市刑大、外事科、中正一、中正二警分局、新北市新店分局共組專案小組，由警政署刑事局全面調閱監視器、手機封包訊號定位協尋，6日凌晨6點多在台北市和平醫院旁一處民宅查獲該名逃逸越南移工。

▲移民署尋獲逃逸越南女移工，移民署國際及執法事務組長張文秀受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署尋獲逃逸越南女移工，移民署國際及執法事務組長張文秀受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署尋獲逃逸越南女移工，移民署國際及執法事務組長張文秀受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署尋獲逃逸越南女移工，專勤隊人員全身隔離衣上門接觸逃逸個案。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組人員在衛福部人員指導下，全身穿著隔離衣、防護面具將其送往醫院採檢後送往檢疫處所隔離，警方並查出這名越南逃逸移工受雇於一名家住新北市新店區的雇主，是否和雇主有接觸，專案小組仍需配合衛福部防疫中心後續疫調釐清。

移民署國際及執法事務組長張文秀表示，移民署和警政署4日晚間10時許接獲指揮中心通報，有越籍移工無法聯繫上，就成立專案小組追查，所幸不倒兩天時間、今天清晨6時許於北市民宅查獲，該個案目前並無發燒或咳嗽等染疫症狀，但現場有另名越南女移工與逃逸個案共處一室，移民署人員將兩人採檢後立即送檢疫所隔離。

但知情人士透露，目前衛福部所規定的逃逸失聯狀態要在3天以上才算，但這名越南籍移工因有染算此情形，是依指揮中心通報追查。離開雇主原因仍需後續疫調追查，對此移民署表示疫調及接觸風險追查、公布資訊是衛福部防疫中心權責，對此移民署不便對外說明。

【相關新聞】

快訊／大馬歌手丘沁偉遭控偷拍性侵　北市婦幼隊火速逮人

《槍王之王》真實版！台新銀理專沉迷賭期指　盜領3億戶頭僅剩30萬

民眾檢舉丁怡銘發布假訊息　刑事局：與「惡假害」本質不同

ET快訊
台中夫妻被貨車撞噴飛水溝亡！駕駛：我可能在想事情
新竹吃喜酒6F搭到7F！電梯一開眼前景象毛炸　他秒衝廟拜拜
蘋果認這款iPhone觸控有問題　一招查能不能免費修
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中夫妻雙載...遭貨車撞噴身亡！駕駛懊悔：我可能在想事情

連丟22根菸蒂全被拍下！他一看罰單暈了　檢舉達人可獲獎金曝光

台中男開車撞分隔島　噴飛對向車道再衝圍籬！意識不清送醫

狠男殺前妻後還PO女兒積木作品照　臉書遭網友灌爆...心疼小孩沒媽

桃園男匯22萬給「大陸女友」　員警+行員苦勸：這詐騙啦

公司旁激戰35次…人妻狂撩尪同事：妹妹要把弟弟吃掉！綠帽夫崩潰

3少不滿貢丸湯加沙茶　樂華夜市闆娘：喝不喝隨便你…慘遭翻桌砸店

專案小組穿隔離衣逮逃逸越南女移工 　與同鄉共處一室2人火速採檢隔離

快訊／台中龍井車禍！小貨車碰撞機車　1男1女噴飛命危

交往不到3星期！男大生「啪2次就分手」　15歲女友提告後身亡

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

集各界善心！3歲眼癌童赴日治療　機場「開心揮手」嬤：他每天期待

台南白河廟會遶境「貨車遭火噬」　6大人全跑光！留8歲女童成焦屍

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

老婦「人肉擋車」霸占醫院車格！　不滿遭勸離怒飆罵：少年仔很嗆

快訊／台中夫妻雙載...遭貨車撞噴身亡！駕駛懊悔：我可能在想事情

連丟22根菸蒂全被拍下！他一看罰單暈了　檢舉達人可獲獎金曝光

台中男開車撞分隔島　噴飛對向車道再衝圍籬！意識不清送醫

狠男殺前妻後還PO女兒積木作品照　臉書遭網友灌爆...心疼小孩沒媽

桃園男匯22萬給「大陸女友」　員警+行員苦勸：這詐騙啦

公司旁激戰35次…人妻狂撩尪同事：妹妹要把弟弟吃掉！綠帽夫崩潰

3少不滿貢丸湯加沙茶　樂華夜市闆娘：喝不喝隨便你…慘遭翻桌砸店

專案小組穿隔離衣逮逃逸越南女移工 　與同鄉共處一室2人火速採檢隔離

快訊／台中龍井車禍！小貨車碰撞機車　1男1女噴飛命危

交往不到3星期！男大生「啪2次就分手」　15歲女友提告後身亡

收到喜帖誰敢不去？網見「閻王府」嚇到漏尿：第一道就孟婆湯

快訊／台中夫妻雙載...遭貨車撞噴身亡！駕駛懊悔：我可能在想事情

準備好了！新冠疫苗運送將試航　新航7架波音747-400貨機就位

快訊／又多一處！台鐵福隆到貢寮路線故障　南下、北上列車延誤

起身眼前一片黑≠貧血發作！醫曝「低血壓」真相：女生更易受害

連丟22根菸蒂全被拍下！他一看罰單暈了　檢舉達人可獲獎金曝光

逃離都市好去處！老車站旁的浪漫咖啡屋　必點提拉米蘇口感超綿密

從新竹騎到苗栗不是夢！「1.2K跨縣市自行車道」拼2021年9月完工

不敢送美容！ㄎ一ㄤ爸「喝酒壯膽」幫貓剪毛　媽見醉後傑作氣哭

霸氣喵皇送洗修毛　牠乖穿圍兜瞇眼享受：剪帥一點喔～

社會熱門新聞

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

台南單親喪命女童常參與廟會　親友：有時扛大轎

男友啪2次就分手！15歲少女提告後身亡

即／台中死亡車禍！重機自摔騎士慘死

8歲女成焦屍　鐵工爸棉被衝火場

2男10女爬山　2女累癱腳抽筋受困

行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死

即／女子陽明山國家公園野溪溫泉區泡湯慘遭沖走！

即／台中龍井車禍　1男1女噴飛命危

28歲妻打疫苗亡　夫斥指揮中心說謊

1男2女闖陽明山野溪泡湯　1人遭沖走

8歲女童遇火燒車成焦屍　6人訊後請回

更多熱門

相關新聞

台灣列優先名單！日本擬2021春開放外國團客觀光

台灣列優先名單！日本擬2021春開放外國團客觀光

自新冠疫情爆發，各國紛紛封鎖國境後，觀光旅遊業大受影響，如今日本政府傳出，有意在2021年春天開放小規模的分散型外國旅遊團入境觀光，希望透過初步開放試行，提前為東京奧運做準備。參加相關旅遊團的觀光客屆時將可免除14天隔離期，不過仍須保持「團進團出」的原則。

ICU空床率剩12%　加州開始居家令

ICU空床率剩12%　加州開始居家令

2021要來了！這5大事你一定要知道

2021要來了！這5大事你一定要知道

越南移工尋獲　柯文哲談防疫3戰略

越南移工尋獲　柯文哲談防疫3戰略

即／找到人了！曾同住確診病例　越南逃逸移工萬華尋獲

即／找到人了！曾同住確診病例　越南逃逸移工萬華尋獲

關鍵字：

移民署警政署新冠肺炎隔離女移工越南

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

外甥女養10年變小三　人妻崩潰離婚

羅志祥助理私訊疑流出　硬起來提告...三聯單曝光.

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

羅志祥助理144字慌張發聲了！

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

李沛旭當「私人教練」近況曝光

更多

最夯影音

更多
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風
《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面